Γιώργος Παπαδάκης: Ποιοι τον αποχαιρέτησαν στη Ριτσώνα - Ο επικήδειος που εκφώνησε ο Λιαρέλλης

Σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, πολιτικοί, δημοσιογράφοι και πλήθος κόσμου είπαν το τελευταίο αντίο στη Ριτσώνα στον Γιώργο Παπαδάκη, που πέθανε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου μετά από οξύ έμφραγμα.

«Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της» ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειας για την κηδεία.

Σύμφωνα με τον Alpha και την εκπομπή «Happy Day», ο διευθυντής ειδήσεων του ΑΝΤ1, Στρατής Λιαρέλλης, θα ήταν εκείνος που θα εκφωνούσε τον επικήδειο λόγο, καθώς η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη είναι συντετριμμένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγός του, Τίνα και οι γιοι του έφτασαν «αθόρυβα» στο σημείο στις 9.30, έχοντας ζητήσει από τα τηλεοπτικά συνεργεία και τους φωτογράφους να μην καταγραφεί εικόνα τους, λόγω της άσχημης ψυχολογικής τους κατάστασης.

Γιώργος Παπαδάκης: Ποιοι τον αποχαιρέτησαν στη Ριτσώνα

Στρατής Λιαρέλλης/ NDP

Θοδωρής Κυριακού, Δήμητρα Μπιθαρά/ NDP

Γιάννης Λάτσιος, Ελένη Μενεγάκη/ NDP

Ελεονώρα Μελέτη/ NDP

Βίκυ Χατζηβασιλείου/ NDP

Παύλος Μαρινάκης/ NDP

Νίκη Κεραμέως/ NDP

Κωνσταντίνος Κυρανάκης/ NDP

Νίκος Ανδρουλάκης/ NDP

Γιώργος Καραμέρος/ NDP

Ζωή Κωνσταντοπούλου/ NDP

Λόλα Νταϊφά/ NDP

Αλέξης Μητρόπουλος/ NDP

Αθηνά Κουρή, Λάζος Μαντικός/ NDP

Νίκος Σηφουνάκης/ NDP

Γιώργος Παπαδάκης: Ο συγκινητικός επικήδειος που εκφώνησε ο Λιαρέλλης

Ο Στρατής Λιαρέλλης συγκίνησε με τον επικήδειό του, κάνοντας λόγο για «έναν τεράστιο άνθρωπο και έναν ανιδιοτελή χαρακτήρα» και τονίζοντας πως «ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου, δίκαιος, ευθύς, αληθινός, καθαρός, έντιμος και κυρίως ανθρώπινος».

«Δεν βρισκόμαστε για να αποχαιρετήσουμε απλά έναν δημοσιογράφο, έναν φίλο, έναν αδελφό, έναν πατέρα ή έναν σύζυγο. Ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου, δίκαιος, ευθύς, αληθινός, καθαρός, έντιμος και κυρίως ανθρώπινος. Μοναδικό του κριτήριο αποτέλεσε σε όλη του τη ζωή να υπερασπιστεί την αλήθεια με κάθε κόστος. Μόνο όποιος είχε μιλήσει έστω και για ένα λεπτό με τον Γιώργο για την οικογένειά του καταλάβαινε τι σήμαινε για αυτόν.

Η απώλειά του είναι δυσαναπλήρωτο κενό για το δεύτερο σπίτι του, για τον ΑΝΤ1 με τον οποίο συνεργάστηκε 37 χρόνια, από την πρώτη μέρα που ο Μίνως Κυριακού αποφάσισε να ανοίξει το ραδιόφωνο του ΑΝΤ1. Είναι βέβαιο ότι τώρα εκεί ψηλά θα συζητούν οι δυο τους όπως πάντα με ένταση, με καβγά, με χιούμορ. Θα βρουν και κάποιον και θα του κάνουν πλάκα. Θα γελούν και οι δυο τους. Για όλους εμάς, τους συναδέλφους δημοσιογράφους του, ο Γιώργος δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

Οι τεχνικοί μου ζήτησαν να δηλώσω κάτι που ισχύει και για όλους τους υπαλλήλους του ΑΝΤ1, γιατί ο Γιώργος όλους τους αντιμετώπιζε ισότιμα. Ο Θοδωρής Κυριακού, με τον οποίο συμπορεύτηκε 30 χρόνια, τα στελέχη του ΑΝΤ1 και όλοι μας υποκλινόμαστε με αγάπη και σεβασμό στον Γιώργο. Γιώργο, κάθε ημέρα ο κόσμος άκουγε επί δεκαετίες μια ζεστή καλημέρα από σένα, σήμερα όλοι λέμε καλό παράδεισο.

Για μένα ήταν αδελφός. Στάθηκα τυχερός που με τίμησε με τη φιλία του. Βίωσα καταστάσεις που δεν μπορούν να περιγραφούν. Ξέρω από πρώτο χέρι τα σπάνια χαρίσματά του, το ήθος, την ηθική, τις αρχές του, τον χαρακτήρα του. Γιωργάρα, στο καλό», είπε ο Στρατής Λιαρέλλης.