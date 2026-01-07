Γιώργος Παπαδάκης: «Ευχαριστώ» - Η πρώτη ανάρτηση του γιου του στα social μετά τον θάνατό του

Την πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, έκανε την Τρίτη ο γιος του, Φοίβος.

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών, μετά από έμφραγμα που υπέστη στο σπίτι του στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά και από την ανακοίνωση του νοσοκομείου, άμεσα τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Λαϊκό. Όμως παρότι οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά, ο γιος του Φοίβος Παπαδάκης, προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε γνωστός οπαδός του Παναθηναϊκού και η ΚΑΕ πραγματοποίησε μία ειδική αφιέρωση στη μνήμη του σπουδαίου δημοσιογράφου.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο το βράδυ της Τρίτης, έπαιξαν ένα βίντεο προς τιμήν του στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου.

Ο Φοίβος Παπαδάκης έκανε story τη στιγμή, ευχαριστώντας δημόσια την ομάδα, γράφοντας χαρακτηριστικά «Ευχαριστώ».