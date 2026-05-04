Γιώργος Μυλωνάκης: «Όντως υπάρχει μια βελτίωση» - Η επιθυμία της οικογένειάς του

Στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού νοσηλεύεται τις τελευταίες περίπου 20 ημέρες, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη εγκεφαλικό ανεύρυσμα και έκτοτε νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, ωστόσο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης της κατάστασής του.

Συγκεκριμένα, μετά από δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν το Σαββατοκύριακο, η συνεργάτιδα της συζύγου του, Σταματίνα Τσιμτσιλή, τοποθετήθηκε δημόσια, μεταφέροντας την επιθυμία της οικογένειάς του για διακριτικότητα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η παρουσιάστρια, παρά τη βελτίωση, δεν θα πρέπει να αναπαράγονται υπερβολικές ή ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.

Παράλληλα, μετέφερε το μήνυμα της Τίνας Μεσσαροπούλου, σημειώνοντας πως επιθυμία της οικογένειας είναι να διατηρηθούν χαμηλοί τόνοι, σεβασμός και προσοχή στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, αφήνοντας τις επίσημες ενημερώσεις είτε στην ίδια είτε σε ιατρικά ανακοινωθέντα.

Οι δηλώσεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη

«Έχετε καταλάβει όλον αυτόν τον καιρό από τότε που έγινε το συμβάν, πριν από περίπου 20 μέρες, ότι μιλούμε ελάχιστα γι’ αυτό το γεγονός. Κι αυτό δεν είναι γιατί δεν αγαπάμε την Τίνα μας, ή δε μας λείπει, αλλά γιατί σεβόμαστε την στάση που επιθυμεί η οικογένεια να τηρηθεί. Δηλαδή, διακριτικότητα και σεβασμός και προσοχή στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την πορεία της υγείας του», ανέφερε χαρακτηριστικά η συνεργάτιδα της συζύγου του.

«Το λέω γιατί από χθες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, έχει βγει και σε εξώφυλλα και πρωτοσέλιδα η είδηση ότι έγινε το θαύμα, ότι πάει καλύτερα με σαφείς αναφορές σε διάφορες αντιδράσεις που έχει ο υπουργός κτλ. Εγώ θα σας πω ότι όντως υπάρχει μια βελτίωση, αλλά από εκεί και πέρα, το τι συμβαίνει και αν συμβαίνει, θα ήθελα να το αφήσουμε στην Τίνα να το πει όταν και αν επιθυμεί ή σε ένα ιατρικό ανακοινωθέν να αναφερθεί γιατί κάθε μέρα που περνά είναι μια μικρή νίκη», συνέχισε.

«Από εκεί και πέρα αυτό που επιθυμεί και η Τίνα μας και η οικογένεια του Γιώργου Μυλωνάκη ευρύτερα είναι χαμηλοί τόνοι, σεβασμός και διακριτικότητα. Η επιθυμία της Τίνας μας που έχει αποσυρθεί και από το προσκήνιο, και από την εκπομπή και από τα social, και από την κοινωνική ζωή και είναι στο πλευρό του άντρα της από το πρωί ως το βράδυ είναι να μη δημιουργείται θόρυβος γύρω από όλη αυτή τη μάχη που δίνει, και είναι μια δύσκολη μάχη που δεν έχει ξεκάθαρο φως στο τούνελ, ναι υπάρχουν σημάδια βελτίωσης, αλλά κάθε μέρα είναι μια νέα μάχη. Αυτό που θέλει η Τίνα από εσάς είναι την αγάπη και την προσευχή σας», κατέληξε.