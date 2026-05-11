Ο Γιώργος Μυλωνάκης βγήκε από τη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», όπως γνωστοποίησε σχετικά με νέο ιατρικο ανακοινωθέν το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής.

Η κλινική κατάσταση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, παρουσίαζει βελτίωση σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν και, πλέον, κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης.

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαϊου 2026 εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ

"Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ", καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης» επισημαίνεται στο ιατρικό ανακοινωθέν.

Γιώργος Μυλωνάκης: Το χρονικό της νοσηλείας

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μυλωνάκης διασωληνώθηκε στις αρχές Απριλίου μετά από ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο, το οποίο υπέστη κατά τη διάρκεια πρωινής ενημέρωσης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που σημειώθηκε ενώ συμμετείχε στον καθημερινό «πρωινό καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι γιατροί του Ευαγγελισμού μετά τις εξετάσεις αποφάσισαν κατά πληροφορίες να προχωρήσουν σε εμβολισμό του ανευρύσματος, για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Γιώργος Μυλωνάκης: Η ανάρτηση της Τίνας Μεσσαροπούλου

Σε ανάρτησή της, η Τίνα Μεσσαροπούλου ευχαρίστησε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύτηκε για 26 ημέρες ο Γιώργος Μυλωνάκης.

«Μετά από 26 δύσκολες μέρες στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ήρθε η ώρα χάρη στη δύναμη της επιστήμης, του Θεού αλλά και τη θέληση του ίδιου για ζωή να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή.

Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και κάθε εργαζόμενο του Ευαγγελισμού — από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο.

Πέρα από εξαιρετικοί επαγγελματίες, αποδείχθηκαν πάνω απ’ όλα άνθρωποι με αληθινή αγάπη, δύναμη και ανθρωπιά.

Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ.

Νιώθω επίσης τεράστια ευγνωμοσύνη προς όλους τους γνωστούς και αγνώστους φίλους που στάθηκαν δίπλα μας αυτό το διάστημα.

Η παρουσία σας, τα λόγια συμπαράστασης, οι προσευχές και η αγάπη σας μάς έδωσαν δύναμη και συνέβαλαν ουσιαστικά σε αυτή τη μεγάλη μάχη.

Ο σύζυγός μου είναι μαχητής.

Τίποτα στη ζωή δεν του χαρίστηκε· ό,τι πέτυχε, το κατάφερε με κόπο, επιμονή και αξιοπρέπεια. Και το ίδιο θα κάνει και τώρα.

Ο επόμενος σταθμός μας είναι η Γερμανία, σε ένα εξειδικευμένο, για την περίπτωση του, κέντρο αποκατάστασης.

Συνεχίζουμε με πίστη, δύναμη και ελπίδα».