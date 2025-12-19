Γιώργος Μαζωνάκης: Του έστειλαν εξώδικο οι επιχειρηματίες του νυχτερινού κέντρου που εργαζόταν την προηγούμενη σεζόν

Εξώδικο κατά του Γιώργου Μαζωνάκη έστειλαν οι επιχειρηματίες του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανιζόταν την περασμένη σεζόν, μαζί με συγγενικά τους πρόσωπα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για τα άτομα που ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφέρει πριν λίγες ημέρες στη Δίωξη Εκβιαστών αλλά και μέσω του δικηγόρου του, καθώς είχαν «φωτογραφηθεί» ως οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από όσα καταγγέλλει ο τραγουδιστής.

Μέσω του εξωδίκου τους, αρνούνται κάθε κατηγορία περί εκβιασμού και παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε συμφωνία για συγκεκριμένες εμφανίσεις και συνεργασία και για τη σεζόν 2025-2026.

Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν ακριβές εργασίες στον χώρο και καταβλήθηκαν προκαταβολές, ενώ κάλυψαν και προσωπικά έξοδα του τραγουδιστή.

Οι επιχειρηματίες ισχυρίζονται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν τήρησε τη συμφωνία, άρχισε επαφές με άλλα μαγαζιά και τελικά διέκοψε τη συνεργασία. Ζητούν την επιστροφή μεγάλων χρηματικών ποσών και θεωρούν ότι η καταγγελία περί εκβιασμού έγινε για να αποφευχθεί αυτή η υποχρέωση.

Τέλος, ζητούν από τον τραγουδιστή δημόσια δήλωση αποκατάστασης της τιμής και της επαγγελματικής τους φήμης, προαναγγέλλοντας περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Η υπόθεση πλέον έχει δύο αντικρουόμενες πλευρές, καθώς ο τραγουδιστής μιλά για εκβιασμό, ενώ οι επιχειρηματίες για οικονομική διαφορά.