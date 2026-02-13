Γιώργος Μαζωνάκης: Την ημέρα που μπήκε νοσοκομείο η μητέρα του πήρε εξιτήριο

Για τέταρτη ημέρα νοσηλεύεται σε γνωστό ιδιωτικό θεραπευτήριο στα νότια προάστια, ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης το βράδυ της Τρίτης ένιωσε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο σπίτι του και ξαφνικά παρουσίασε έντονους πόνους στην κοιλιά και ανέβασε υψηλό πυρετό, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Εκεί έπειτα από τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε πως νοσεί με ιογενή λοίμωξη.

Μάλιστα παρότι σύμφωνα με δημοσιεύματα αναμένονταν να πάρει εξιτήριο την Παρασκευή, έγινε γνωστό πως ο δημοφιλής τραγουδιστής θα συνεχίσει τη νοσηλεία του, καθώς το Σάββατο θα υποβληθεί σε εγχείρηση, καθώς έχει δύο πέτρες στη χολή.

Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν έχει καμία επικοινωνία με την οικογένεια του

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες μάλιστα, την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήλθε στο ιδιωτικό θεραπευτήριο, η μητέρα του πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Αναλυτικότερα, πληροφορίες της εκπομπής «Πρωινό», αναφέρουν πως «το μόνο ενδιαφέρον της από την πρώτη στιγμή είναι η κατάσταση υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτό που θέλει είναι να είναι καλά εκείνος».

«Η οικογένεια δηλώνει ότι είναι στο πλευρό του παρά το γεγονός ότι περνούν το δικό τους Γολγοθά. Η μητέρα του, παρά το γεγονός ότι έχει τα δικά της προβλήματα υγείας, έχει εκφράσει την επιθυμία να τον επισκεφθεί για να δει πώς είναι. Τα λέμε αυτά με την άδεια της οικογένειας» μετέφερε χαρακτηριστικά δημοσιογράφος στην εκπομπή.