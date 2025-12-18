Γιώργος Μαζωνάκης: Τι υποστηρίζει ο 21χρονος στη μήνυση κατά του γνωστού τραγουδιστή

Τον δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει πλέον η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος καταγγέλθηκε από πρώην συνεργάτη του για ασέλγεια.

Εδώ και ημέρες υπήρχε η πληροφορία πως σύντομα ένας νεαρός άνδρας θα καταγγείλει πασίγνωστο Έλληνα τραγουδιστή για ασελγείς πράξεις. Νωρίτερα σήμερα, έγινε γνωστό πως ο καλλιτέχνης είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και λίγες ώρες αργότερα, κατατέθηκε μήνυση εναντίον του.

Νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης, ο 21χρονος μετέβη στα δικαστήρια της Ευελπίδων και κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, κατηγορώντας τον για ασελγείς πράξεις αλλά και ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο.

Μετά την κατάθεση της μήνυσης, μιλώντας πρώτη φορά στις τηλεοπτικές κάμερες, ο 21χρονος ξεκαθάρισε πως ζητά μόνο ηθική δικαίωση και τίποτα παραπάνω. Μεταξύ άλλων, ο νεαρός περιγράφει τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, την επαγγελματική πρόταση που όπως ισχυρίζεται του έγινε, καθώς και τα όσα φέρεται να συνέβησαν στο καμαρίνι του τραγουδιστή, τα οποία τον οδήγησαν στη δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, στις 20 Μαρτίου 2025 δέχθηκε τηλεφώνημα από συνεργάτη του τραγουδιστή με πρόταση να ενταχθεί άμεσα στο σχήμα εμφανίσεων στην Αθήνα. Λόγω οικονομικής ανάγκης, ταξίδεψε αυθημερόν από τη Θεσσαλονίκη στην πρωτεύουσα. Όπως αναφέρει, όταν έφτασε στο νυχτερινό κέντρο η πρόβα είχε ολοκληρωθεί και αργότερα του ζητήθηκε να μεταβεί στο καμαρίνι του τραγουδιστή, όπου έμεινε μόνος μαζί του. Εκεί, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η αρχικά επαγγελματική συζήτηση άλλαξε χαρακτήρα, ενώ φέρεται να έγιναν προτάσεις και συμπεριφορές που τον έφεραν σε αμηχανία και πίεση. Ο 21χρονος καταγγέλλει ότι του ασκήθηκε πίεση να επιστρέψει στο καμαρίνι μαζί με φίλο του, με υπαινιγμούς ότι διαφορετικά δεν θα υπήρχε συνεργασία.

Κατά τη δεύτερη συνάντηση, υποστηρίζει ότι η συζήτηση πήρε σεξουαλική κατεύθυνση, ενώ όταν επιχείρησε να αποχωρήσει σημειώθηκε ανεπιθύμητη σωματική προσέγγιση, γεγονός που του προκάλεσε φόβο και έντονη δυσφορία.

Στις ημέρες που ακολούθησαν, αναφέρει ότι δεχόταν επανειλημμένα αιτήματα και μηνύματα για προσωπικές συναντήσεις, τα οποία απέφευγε, ενώ όπως υποστηρίζει του μεταφέρθηκαν παράπονα ότι δεν ήταν «αρκετά συνεργάσιμος», με υπαινιγμούς για τη θέση του στο σχήμα.

Η συνεργασία διακόπηκε πρόωρα, με ακύρωση εμφανίσεων. Ο ίδιος καταγγέλλει ότι μέχρι το τέλος δέχθηκε πιέσεις για προσωπική επαφή, τις οποίες αρνήθηκε. Όπως αναφέρει, θεωρεί ότι η συμπεριφορά που περιγράφει συνιστά προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς του στο πλαίσιο εργασιακής εξάρτησης, δημιουργώντας κλίμα φόβου και εξαναγκασμού, με σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική και επαγγελματική του κατάσταση.