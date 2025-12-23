Γιώργος Μαζωνάκης: «Πρέπει να επιστρέψεις τα χρήματα» - Τα μηνύματα που του έστελνε ο επιχειρηματίας

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, εν αναμονή των επόμενων κινήσεων του τραγουδιστή.

Όπως είχε δηλώσει και ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τις μηνύσεις σε βάρος του εντολέα του τόσο από τον 21χρονο τραγουδιστή όσο και από γνωστό επιχειρηματία, αναμένεται να καταθέσει μήνυση σε βάρος του πρώτου και ατόμων του επιχειρηματικού τομέα για εκβιασμό.

Μάλιστα οι κινήσεις αυτές αναμένεται να γίνουν εντός των επόμενων ημερών.

Την ίδια ώρα στη δημοσιότητα ήρθαν τα μηνύματα που φέρεται να έστελνε ο επιχειρηματίας στον Γιώργο Μαζωνάκη, τα οποία είναι ήδη στα αρχεία του Τμήματος Εκβιαστών, σύμφωνα με το STAR.

«Το άδικο δεν το θέλει ούτε ο Θεός. Πρέπει να επιστρέψεις τα χρήματα, απάντησε στα μηνύματα μας, γιατί δεν απαντάς;», ήταν ένα από τα μηνύματα που εστάλησαν στον γνωστό τραγουδιστή.

Υπενθυμίζεται πως στο εξώδικό του, ο επιχειρηματίας ανέφερε πως υπήρχε συμφωνία για συγκεκριμένες εμφανίσεις και συνεργασία και για τη σεζόν 2025-2026, ότι έγιναν ακριβές εργασίες στον χώρο και καταβλήθηκαν προκαταβολές, ενώ κάλυψαν και προσωπικά έξοδα του τραγουδιστή.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν τήρησε τη συμφωνία, άρχισε επαφές με άλλα μαγαζιά και τελικά διέκοψε τη συνεργασία. Επομένως, ζητά την επιστροφή μεγάλων χρηματικών ποσών και δημόσια δήλωση αποκατάστασης της τιμής και της επαγγελματικής του φήμης.