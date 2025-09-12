Γιώργος Μαζωνάκης: «Παραμονή της Παναγιάς, Δρομοκαΐτειο, ακούσια νοσηλεία»

Σε νέα ανάρτηση στα social media προχώρησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά την απόφαση να κινηθεί νομικά, μηνύοντας τους «φυσικούς αυτουργούς» του εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης το πρωί της Παρασκευής, μετέβη στα δικαστήρια της Ευελπίδων, καταθέτοντας μηνύσεις εναντίον μελών της οικογένειάς του για τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, στις 14 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του τραγουδιστή, η μήνυση στρέφεται κατά των «φυσικών αυτουργών» του εγκλεισμού του στην ψυχιατρική κλινική, που περιλαμβάνουν μέλη της οικογένειας του τραγουδιστή αλλά και μια οικογενειακή φίλη.

Την ίδια ώρα, δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, κάνοντας ευθεία αναφορά σε όσα βιώνει το τελευταίο διάστημα, μετά τον εγκλεισμό του στη ψυχιατρική κλινική.

«Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία», λέει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης ενώ στη συνέχεια τραγουδά απόσπασμα από το κομμάτι «Τρελός».