Γιώργος Μαζωνάκης: «Παίρνει δύναμη για να συνεχίσει» - Η πρώτη αντίδραση της οικογένειάς του μετά τη μήνυση

Η πρώτη αντίδραση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθε στη δημοσιότητα, λίγες ώρες μετά τη μήνυση σε βάρος του τραγουδιστή.

Την Πέμπτη ο 21χρονος Παπαδόπουλος μετέβη στην Ευελπίδων και κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο.

Ο γνωστός τραγουδιστής από την πλευρά του κάνει λόγο για απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες αλλά και για «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης» και ο δικηγόρος του αναφέρει πως θα απαντήσουν με μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση.

Την ίδια ώρα η εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 μετέφερε την πρώτη αντίδραση από το περιβάλλον του τραγουδιστή στον απόηχο των τελευταίων αυτών εξελίξεων, σημειώνοντας πως γνωρίζουν ότι ο κόσμος τον λατρεύει και θα του δώσει δύναμη να συνεχίσει.

«Παρακολουθήσαμε μέσω αναρτήσεων στα social media την τεράστια επιτυχία και την απίστευτη προσέλευση κόσμου στο νυχτερινό κέντρο όπου έκανε χθες βράδυ πρεμιέρα ο Γιώργος. Για μία ακόμη φορά, οι άνθρωποι που τον αγαπούν έδειξαν ότι είναι δίπλα του, στέκονται στο πλευρό του και έδωσαν δυναμικά το παρών σε μία στιγμή τόσο ιδιαίτερη για εκείνον. Η αγάπη αυτή είναι κάτι που μας ευχαριστεί και γνωρίζουμε ότι από τους ανθρώπους, ο Γιώργος παίρνει δύναμη για να συνεχίσει», φέρεται να ανέφεραν χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Γιώργο Μαζωνάκη και μέλη της οικογένειάς του, ειδικά με την αδερφή του, Βάσω.

Η αντιπαράθεση αυτή αφορά κυρίως οικονομικές και περιουσιακές διαφορές, και έχει οδηγήσει σε αγωγές και δικαστικές ενέργειες από πλευράς του ίδιου του τραγουδιστή εναντίον της αδελφής του.

Μάλιστα, σχολιάζοντας την αντίδραση της οικογένειάς του, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε ότι «η σχέση του Μαζωνάκη με την οικογένειά του έχει τρωθεί ανεπανόρθωτα. Δηλαδή, είναι μηδενική, δεν υπάρχει σχέση. Η οικογένειά του, με το που βγήκαν από την προηγούμενη Κυριακή οι πληροφορίες στην εκπομπή του Λάμπρου και μετά οι πληροφορίες στη δική μας εκπομπή, αφού ξεκίνησε το γαϊτανάκι των αποκαλύψεων μέχρι που φτάσαμε στη χθεσινή κατάθεση μήνυσης, επικοινωνεί. Γιατί είναι μια οικογένεια που είναι και αυτή στη νύχτα».