Γιώργος Μαζωνάκης: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το χειρουργείο του τραγουδιστή

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία σύμφωνα με τις πληροφορίες, το χειρουργείο του Γιώργου Μαζωνάκη, νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης νοσηλεύεται από το βράδυ της Τρίτης σε γνωστό ιδιωτικό νοσοκομείο στα νότια προάστια και σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις για την υγεία του, αναρρώνει και είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο τραγουδιστής είναι πιθανό να πάρει εξιτήριο την Κυριακή, ενώ ήδη είχε και την πρώτη του επίσκεψη μετά την επέμβασή του.

Ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται φέτος ο τραγουδιστής, φέρεται πως ήταν το πρώτο άτομο που τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο σήμερα, μετά το χειρουργείο στη χολή.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο δημοφιλής καλλιτέχνης εισήχθη στο νοσοκομείο με ιογενή λοίμωξη, αλλά στις εξετάσεις εντοπίστηκαν πέτρες στη χολή, που έπρεπε να αφαιρεθούν.