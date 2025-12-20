Γιώργος Μαζωνάκης: «Οι χειρονομίες του με έκαναν να αισθανθώ άβολα» είπε ο 21χρονος

Ο 21χρονος τραγουδιστής, Στέφανος Παπαδόπουλος, μίλησε στο Open σχετικά με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και τη μήνυση που υπέβαλε στον γνωστό τραγουδιστή.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος, μεταξύ άλλων, τόνισε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης προσπάθησε να τον σταματήσει, όταν έμαθε πως πρόκειται να τον καταγγείλει για ασελγείς πράξεις: «Σε καμία περίπτωση δεν ήταν φλερτ αυτό, αλλιώς κι εγώ δεν θα έβγαινα να μιλήσω. Στην αρχή, το κλίμα ήταν πολύ θετικό, θέλαμε να γνωριστούμε. Όλα ήταν λεκτικά και οι χειρονομίες του με έκαναν να αισθανθώ άβολα».

«Δεν αγχώνομαι για κάτι, δεν λέω ψέματα για κάτι, οπότε δεν έχω λόγω και να αγχωθώ. Εύχομαι να βγουν κι άλλα παιδιά και να πουν ό,τι έζησαν, και να μην φοβηθούν τίποτα, γιατί η αλήθεια πάντα κερδίζει» διευκρίνισε σχετικά ο καταγγέλλων, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι είπε για τα likes ο 21χρονος

Ο 21χρονος απάντησε σχετικά με τις αναρτήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη στο Instagram, στις οποίες είχε πατήσει like κατά το παρελθόν, σημειώνοντας τα εξής: «για τα likes που του έκανα μέχρι πριν λίγες ημέρες, η αλήθεια είναι πως δεν το είχα αντιληφθεί, καθώς τον κ. Μαζωνάκη δεν τον έχω στα social media. Με το χέρι στην καρδιά, το πάτησα κατά λάθος και το πήρα πίσω μετά, γιατί είδα πως σχολιάστηκε. Δεν θέλω να πω σε καμία περίπτωση ότι ο κ. Μαζωνάκης δεν είναι ένας αξιόλογος καλλιτέχνης».

Ως προς τις επόμενες κινήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο γνωστός καλλιτέχνης αναμένεται να κινηθεί νομικά σε βάρος του 21χρονου για «συνέργεια σε εκβιασμό».

«Ένιωσα ότι αυτό που ζω είναι μη διαχειρίσιμο γιατί ήθελα βοήθεια κυρίως ψυχολογική για να δω πώς θα το διαχειριστώ. Ένιωθα άβολα… Δεν ξέρω, ήταν μέχρι την πρεμιέρα το στομάχι μου πονούσε. Έπρεπε να σκέφτομαι κάτι κάθε βράδυ για να αποφύγω καταστάσεις, έτσι μίλησα τα παιδιά» πρόσθεσε ο καταγγέλλων.

«Είχαμε ο καθένας το δικό του καμαρίνι και απευθείας άλλαξα, μου είπαν τα παιδιά να πάω μαζί τους και συνεννοηθήκαμε να μην είμαι ποτέ μόνος» σχολίασε.