Γιώργος Μαζωνάκης: Οι επόμενες κινήσεις του μετά τις μηνύσεις από τραγουδιστή και επιχειρηματία

Στις δικαστικές αίθουσες αναμένεται να συνεχιστεί η υπόθεση με θύμα τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος κατήγγειλε ότι δέχθηκε εκβιασμό από ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου διασκέδασης, με τον επιχειρηματία να «απαντά» σήμερα με εξώδικο.

Όσον αφορά στις επόμενες κινήσεις του, ο Γιώργος Μαζωνάκης εξετάζει -με τον δικηγόρο του- να καταθέσει μήνυση σε βάρος του καταγγέλλοντα και ατόμων του επιχειρηματικού τομέα για εκβιασμό

Μάλιστα, οι εισαγγελικές αρχές διερευνούν τη μήνυση, που κατέθεσε χθες σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη ο 22χρονος τραγουδιστής, με τον ενάγοντα να υποστηρίζει ότι διαθέτει στοιχεία και μάρτυρες που στοιχειοθετούν την καταγγελία του. Σύμφωνα με το Mega, εφόσον προκύψουν εμφανείς ενδείξεις σε βάρος του καλλιτέχνη, οι εισαγγελικές αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στην άσκηση ποινικής δίωξης και στην παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα αρχειοθετηθεί η μήνυση.

Γιώργος Μαζωνάκης: Του έστειλαν εξώδικο οι επιχειρηματίες του νυχτερινού κέντρου

Εξώδικο κατά του Γιώργου Μαζωνάκη έστειλαν οι επιχειρηματίες του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανιζόταν την περασμένη σεζόν, μαζί με συγγενικά τους πρόσωπα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για τα άτομα που ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφέρει πριν λίγες ημέρες στη Δίωξη Εκβιαστών αλλά και μέσω του δικηγόρου του, καθώς είχαν «φωτογραφηθεί» ως οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από όσα καταγγέλλει ο τραγουδιστής.

Μέσω του εξωδίκου τους, αρνούνται κάθε κατηγορία περί εκβιασμού και παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε συμφωνία για συγκεκριμένες εμφανίσεις και συνεργασία και για τη σεζόν 2025-2026.

Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν ακριβές εργασίες στον χώρο και καταβλήθηκαν προκαταβολές, ενώ κάλυψαν και προσωπικά έξοδα του τραγουδιστή.

Οι επιχειρηματίες ισχυρίζονται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν τήρησε τη συμφωνία, άρχισε επαφές με άλλα μαγαζιά και τελικά διέκοψε τη συνεργασία. Ζητούν την επιστροφή μεγάλων χρηματικών ποσών και θεωρούν ότι η καταγγελία περί εκβιασμού έγινε για να αποφευχθεί αυτή η υποχρέωση.

Τέλος, ζητούν από τον τραγουδιστή δημόσια δήλωση αποκατάστασης της τιμής και της επαγγελματικής τους φήμης, προαναγγέλλοντας περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Η υπόθεση πλέον έχει δύο αντικρουόμενες πλευρές, καθώς ο τραγουδιστής μιλά για εκβιασμό, ενώ οι επιχειρηματίες για οικονομική διαφορά.