Γιώργος Μαζωνάκης: Ο τραγουδιστής ετοιμάζει μηνύσεις εντός των επόμενων ημερών

Μηνύσεις σχεδιάζει να υποβάλλει τις επόμενες ημέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με τις νεότερες δηλώσεις του δικηγόρου του.

Λίγες ημέρες μετά από το οριστικό εξιτήριό του από το Δρομοκαΐτειο, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη μιλώντας στο cretalive.gr, αποκάλυψε τις επόμενες κινήσεις του δημοφιλούς τραγουδιστή, μετά τα όσα βίωσε.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η μήνυση αφορά στην αίτηση ακούσιας νοσηλείας που κατέθεσε η αδελφή του, με τη συγκατάθεση των γονέων τους. Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο την Πέμπτη 14 Αυγούστου, ύστερα από αίτημα του πατέρα και της αδελφής του, χωρίς τη δική του συναίνεση.

«Εξετάζουμε σοβαρά να υποβάλλουμε μήνυση για την αίτηση της ακούσιας νοσηλείας που έκανε η αδερφή του Γιώργου με την συγκατάθεση των γονιών τους,» δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως η συγκεκριμένη αίτηση δεν στηρίζεται σε δικονομικά δεδομένα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον νόμο για να εγκριθεί η νοσηλεία χωρίς τη θέληση του ατόμου, πρέπει να έχει ψυχικό νόσημα, να μην μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του και να αποτελεί άμεσο κίνδυνο τόσο για τον εαυτό του όσο και για τρίτους.

«Εν προκειμένω δεν ισχύει τίποτε απ’ αυτά και επιπρόσθετα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτός που κάνει την αίτηση πρέπει να έχει άμεση επαφή για να έχει ολοκληρωμένη, πραγματική εικόνα. Και τέτοια εικόνα σίγουρα δεν μπορείς να έχεις όταν έχεις δει τον άλλον δύο-τρεις φορές μέσα σε ένα χρόνο», κατέληξε.