Γιώργος Μαζωνάκης: Ο τραγουδιστής βρίσκεται σε θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο

Σε θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο, βρίσκεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Όπως έγινε γνωστό από εκπομπή του Αντ1, οι γιατροί έδωσαν τη θεραπευτική άδεια στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας πήρε εξιτήριο από τη ψυχιατρική κλινική μετά από πέντε ημέρες νοσηλείας.

Πλέον, αναμένεται η οριστική απόφαση των γιατρών σχετικά με το αν ο δημοφιλής τραγουδιστής αντιμετωπίζει ζήτημα ψυχικής υγείας και θα μεταβεί στο Δρομοκαΐτειο εντός των επόμενων ημερών, προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου.

Υπενθυμίζεται ότι εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο την Πέμπτη 14 Αυγούστου και έλαβε εξιτήριο μετά από πέντε ημέρες νοσηλείας, που πραγματοποιήθηκε με εισαγγελική εντολή, ύστερα από αίτημα του πατέρα και της αδελφής του, χωρίς τη δική του συναίνεση.

Ο τραγουδιστής μετά την επιστροφή στο σπίτι του, σύμφωνα με πληροφορίες είναι σε αρκετά καλή ψυχολογική κατάσταση και προσπαθεί να διαχειριστεί και να αφήσει πίσω του την περιπέτεια που βίωσε.