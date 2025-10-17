Γιώργος Μαζωνάκης: Ο δικηγόρος του ανακοίνωσε πως αποχωρεί για λόγους «ηθικής»

Ο Γιώργος Μερκουλίδης ανακοίνωσε σήμερα (17/10) -με σχετική του επιστολή- πως αποχωρεί από τις υποθέσεις του γνωστού ερμηνευτή, Γιώργου Μαζωνάκη, επικαλούμενος «λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής».

Γιώργος Μαζωνάκης: Η επιστολή του δικηγόρου του

«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος μέχρι πρότινος του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποιώ σήμερα ότι αποχωρώ από τις υποθέσεις του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής.

Τονιστέο δε ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χειριστήκαμε με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος.

Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Γιώργο σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο».

Γιώργος Μαζωνάκης: Κατέθεσε μήνυση στην οικογένειά του

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης μήνυσε τους «φυσικούς αυτουργούς» του εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο.

Νωρίτερα την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στα δικαστήρια, προκειμένου να καταθέσει τη μήνυση, κίνηση την οποία είχε προαναγγείλει ο -άλλοτε- δικηγόρος του.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργο Μερκουλίδη, η μήνυση στρέφεται κατά των «φυσικών αυτουργών» του εγκλεισμού του στην ψυχιατρική κλινική, που περιλαμβάνουν μέλη της οικογένειας του τραγουδιστή και μια οικογενειακή φίλη.

Με δηλώσεις του στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα», ο δικηγόρος ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει μήνυση σε βάρος των γιατρών και πως η υπόθεση αφορά «ψευδή κατάθεση και συκοφαντική διαφήμιση». Αναλυτικότερα, ο δικηγόρος ανέφερε: «Είναι τραγικό, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο. Βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση».

Ο δικηγόρος επεσήμανε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έχει συμφωνήσει σε καμία νέα συνεργασία, παρά τις προτάσεις που δέχεται από επιχειρηματίες της νυχτερινής ζωής. «Είναι στεναχωρημένος, πικραμένος, αγανακτισμένος. Όλο αυτό που κάνει είναι πολύ δύσκολο και ψυχοφθόρο, αλλά δυστυχώς είναι μονόδρομος γι’ αυτόν», κατέληξε.