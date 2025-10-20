Γιώργος Μαζωνάκης: Ο δικηγόρος που αναλαμβάνει τον τραγουδιστή μετά την αποχώρηση του προηγούμενου

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης είναι ο νέος δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την αποχώρηση του μέχρι πρότινος Γιώργου Μερκουλίδη.

Πριν λίγες ημέρες με ανακοίνωσή του, ο Γιώργος Μερκουλίδης ανακοίνωσε πως αποχωρεί από τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη, επικαλούμενος «λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής».

«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος μέχρι πρότινος του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποιώ σήμερα ότι αποχωρώ από τις υποθέσεις του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Γιώργο σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά στη σχετική του επιστολή ο κ. Μερκουλίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1, μετά την αποχώρηση του, νέος συνήγορός του αναλαμβάνει ο Χαράλαμπος Λυκούδης.

Μάλιστα κατά τις ίδιες πληροφορίες, ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έπαιξε η αποχώρηση του δημοφιλούς καλλιτέχνη από τα νυχτερινά μαγαζιά του επιχειρηματία, Θανάση Παπαγεωργίου.

«Εγκαταλείποντας το στρατόπεδο της νύχτας του επιχειρηματία Θανάση Παπαγεωργίου, του οποίου είναι δικηγόρος ο κ. Μερκουλίδης, πάει σε ένα άλλο στρατόπεδο, αυτό του κ. Ματσίκα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης θα εμφανίζεται από τον Νοέμβριο μαζί με Λευτέρη Πανταζή και τον APON σε νυχτερινό μαγαζί ιδιοκτησίας του Κώστα Ματσίκα.