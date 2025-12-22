Γιώργος Μαζωνάκης: Ο 21χρονος θα κατονομάσει ποιος προσπάθησε να τον δωροδοκήσει για να μην τον καταγγείλει

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της καταγγελίας σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, από τον 21χρονο τραγουδιστή.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος, ο τραγουδιστής που μήνυσε τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο, μιλώντας σε τηλεοπτικές εκπομπές το Σαββατοκύριακο, προχώρησε σε κάποιες νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, υποστήριξε πως υπήρξαν άτομα που προσπάθησαν να τον δωροδοκήσουν, ώστε να μην προχωρήσει σε καταγγελία εις βάρος του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας, ο δικηγόρος του 21χρονου μιλώντας στο Happy Day, ανέφερε ότι ο εντολέας του θα επιμείνει σε όσα υποστηρίζει μέχρι τώρα και είναι έτοιμος σε περίπτωση που ερωτηθεί, να κατονομάσει και τα πρόσωπα που θέλησαν να τον δωροδοκήσουν.

«Η καταγγελία του εντολέα μου είναι συγκεκριμένη με πληθώρα αποδεικτικών μέσων και έχουν προκύψει και άλλοι άνθρωποι που θέλουν να καταθέσουν και να συνδράμουν. Δημιουργούνται βάσιμες υποψίες ότι αυτή η καταγγελία θα προχωρήσει και θα ριχθεί άπλετο φως από τη δικαιοσύνη. Αν ερωτηθεί προφανώς και θα κατονομάσει ποιος προσπάθησε να τον δωροδοκήσει», ανέφερε αρχικά.

«Ο ίδιος πάντα κατονομάζει και ποτέ δεν έκρυψε την αλήθεια. Βγήκε με το πρόσωπό του να καταγγείλει όλα αυτά που γίνονται. Πρώτοι δώσαμε τα τηλέφωνα για να ελεγχθούν από τις αρχές για να δούμε ποιός λέει την αλήθεια και τι πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτό», συνέχισε.

«Δε διακρίνω την ίδια ευαισθησία σε αυτή την καταγγελία σε σχέση με άλλες που υπήρχαν πολύ λιγότερα αποδεικτικά στοιχεία. Προφανώς και μου κάνει εντύπωση αυτό» κατέληξε ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης.

Σημειώνεται ότι από την πλευρά του ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά την καταγγελία του 21χρονου, κατήγγειλε ότι δέχθηκε ο ίδιος εκβιασμό από ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου διασκέδασης, με τον επιχειρηματία να απαντά με εξώδικο.

Όσον αφορά στις επόμενες κινήσεις του, ο Γιώργος Μαζωνάκης αναμένεται να καταθέσει μήνυση σε βάρος του καταγγέλλοντα και ατόμων του επιχειρηματικού τομέα για εκβιασμό.