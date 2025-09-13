Γιώργος Μαζωνάκης: «Με πήρε τηλέφωνο και είπε "είναι ένα περιπολικό έξω από το σπίτι μου”» λέει ο δικηγόρος του

«Ο θεσμός της ακούσιας νοσηλείας είναι προβληματικός στην Ελλάδα» αναφέρει ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγες ώρες αφότου ο εντολέας του κινήθηκε νομικά εναντίον της οικογένειάς του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης το πρωί της Παρασκευής, μετέβη στα δικαστήρια της Ευελπίδων, καταθέτοντας μήνυση εναντίον μελών της οικογένειάς του για τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, στις 14 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του τραγουδιστή, η μήνυση στρέφεται κατά των «φυσικών αυτουργών» του εγκλεισμού του στην ψυχιατρική κλινική, που περιλαμβάνουν μέλη της οικογένειας του τραγουδιστή αλλά και μια οικογενειακή φίλη.

Μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Weekend Live» ο δικηγόρος του αναφέρθηκε στην ημέρα που ο τραγουδιστής οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο αλλά και στους λόγους που ο θεσμός της ακούσιας νοσηλείας, είναι όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «προβληματικός» στην Ελλάδα.

«Δυστυχώς ο θεσμός της ακούσιας νοσηλείας είναι προβληματικός στην Ελλάδα, διότι ένας συγγενείς Α ή Β βαθμού μπορεί να αιτηθεί και εύκολα μπορεί να κλείσει έναν άνθρωπο που δεν έχει πρόβλημα σε ψυχιατρική δομή», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Μεκουλίδης.

«Με πήρε τηλέφωνο στις 9 παρά 5 εκείνη την ημέρα στις 14 Αυγούστου και μου λέει: Γιώργο, είναι ένα περιπολικό έξω από το σπίτι μου, μου χτυπήσανε το κουδούνι και από το θυροτηλέφωνο μου είπαν οι αστυνομικοί ότι υπάρχει εισαγγελική διάταξη να με πάνε σε δημόσια ψυχιατρική δομή γιατί αιτήθηκαν οι αδελφές μου», περιγράφει για την ημέρα εκείνη.