Γιώργος Μαζωνάκης: «Με έχει μπλοκάρει παντού, του έστειλα στο Instagram για την επέμβαση της μητέρας μας» λέει η αδελφή του

Δεν έχει τέλος η διαμάχη ανάμεσα στον Γιώργο Μαζωνάκη και την οικογένειά του.

Την Τρίτη, η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς φέρεται να αντιμετωπίζει ένα ιατρικό θέμα, το οποίο «είναι σοβαρό».

Νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης, μία εκ των αδελφών του δημοφιλούς τραγουδιστή, η Μαρία Μαζωνάκη, μιλώντας σε εκπομπή του AΝΤ1, υποστήριξε πως η ίδια έχει προσπαθήσει να ενημερώσει τον αδελφό της για την εξέλιξη αυτή, ωστόσο την έχει μπλοκάρει από παντού και δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του.

Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι παρότι ο Γιώργος Μαζωνάκης γνωρίζει για την κατάσταση της μητέρας τους, ακόμη δεν έχει επικοινωνήσει μαζί τους.

«Να χρησιμοποιήσω το πρόβλημα υγείας της μητέρας μου για να προκαλέσω το συναίσθημα του αδελφού μου; Δε θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Το μήνυμα για την επέμβαση της μητέρας μας το έστειλα μέσω Instagram γιατί εδώ και περίπου έναν χρόνο με έχει μπλοκάρει από παντού και επειδή ξέρω ότι το διαχειρίζεται ο ίδιος, και άλλοι αλλά κυρίως ο ίδιος, για αυτό το έστειλα εκεί. Γιατί ήθελα να ξέρει, δεν ήθελα αν συμβεί κάτι να γυρίσει και να μου πει «γιατί δεν μου είπατε κάτι», ανέφερε αρχικά.

«Δυστυχώς, ο Γιώργος παρά το ότι ενημερώθηκε, δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν τρόπο μαζί μας. Ούτε άμεσα ούτε μέσω τρίτου. Και δεν περίμενα κιόλας να επικοινωνήσει. Ο κόσμος αγαπάει τόσο πολύ τον Γιώργο που από τη μία μου είναι ευχάριστο γιατί αγαπάνε τον αδελφό μου, αγαπάνε το αίμα μου αλλά από την άλλη ο κόσμος δεν ξέρει τι συμβαίνει. Τι να του πεις αυτού του κόσμου; Δεν μπορώ να τους κακολογήσω», κατέληξε.