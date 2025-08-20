Γιώργος Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να’μαι τρελός» - Η πρώτη ανάρτηση μετά το εξιτήριο από την ψυχιατρική κλινική

Την πρώτη του ανάρτηση στα social media έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης το πρωί της Δευτέρας, έλαβε εξιτήριο από την ψυχιατρική κλινική μετά από πέντε ημέρες νοσηλείας -που πραγματοποιήθηκε με εισαγγελική εντολή, ύστερα από αίτημα του πατέρα και της αδελφής του, χωρίς τη δική του συναίνεση- και έκτοτε βρίσκεται στο σπίτι του.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες εκπομπής του Αντ1, o δημοφιλής τραγουδιστής είναι σε αρκετά καλή ψυχολογική κατάσταση και προσπαθεί να διαχειριστεί και να αφήσει πίσω του την περιπέτεια που βίωσε.

Πριν λίγη ώρα το μεσημέρι της Τετάρτης, έκανε την πρώτη του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στο story που δημοσίευσε, εμφανίζεται με τη μορφή χάρτινης καρικατούρας υπό τους ήχους του γνωστού τραγουδιού του «Ζηλεύω», γράφοντας χαρακτηριστικά «Ίσως εγώ να’μαι τρελός αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου».

Φωτ. Instagram

Υπενθυμίζεται, πως ο ίδιος επιμένει ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα ψυχιατρικό πρόβλημα και πώς όλα όσα έγιναν ήταν ερήμην του.

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ και ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία.

»Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του Fever – για την αμέριστη συμπαράσταση, για τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή τη δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης στον τηλεοπτικό σταθμό Star.

Το Σάββατο 16 Αυγούστου, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη είχε εκδώσει ανακοίνωση, αναφερόμενη στη νοσηλεία του, υποστηρίζοντας πως «για εκείνους σημασία έχει η υγεία και η ζωή του και οτιδήποτε άλλο δεν τους αγγίζει».

Πιο συγκεκριμένα, ανέφεραν: «Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό».