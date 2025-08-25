Γιώργος Μαζωνάκης: «Η Βάσω είναι ηθική αυτουργός, και οι δύο αδελφές του απειλούσαν τους γιατρούς»

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη απάντησε στην ανακοίνωση της οικογένειας του τραγουδιστή που προηγήθηκε, στην οποία τονίζεται, πως η αδελφή του, Βάσω «δεν εμπλέκεται στον εγκλεισμό του».

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, ανέφερε στο Mega:

«Εμείς δεν είπαμε ότι την αίτηση την υπέβαλε η Βάσω η Μαζωνάκη, δεν αναφέραμε το όνομά της καν. Αλλά το ότι ενορχήστρωσε την όλη διαδικασία η ίδια είναι δεδομένο και αναμφισβήτητο γεγονός».

Στη συνέχεια, ο κ. Μερκουλίδης παρέθεσε δύο γεγονότα τα οποία δεν είχε αναφέρει ξανά νωρίτερα.

«Ένα θα σας πω, που δεν το έχω αναφέρει και είναι αδιαμφισβήτητο, ότι τη Δευτέρα, που ήμασταν στο «Δρομοκαΐτειο» και ο Γιώργος έφυγε, αφέθηκε ελεύθερος, ήταν και οι δύο αδελφές εκεί και μάλιστα πίεζαν τους γιατρούς φορτικά, και τους απειλούσαν με μηνύσεις αν αφεθεί ελεύθερος, πως κινδύνευε η σωματική τους ακεραιότητα. Δεν ήταν μόνο η Μαρία, ήταν και η Βάσω η Μαζωνάκη και επανειλημμένα έχει έλθει σε επαφή με τους θεράποντες γιατρούς και ανέφερε τα δικά της».

«Ένα άλλο γεγονός», συνέχισε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, «είναι ότι στα εγκλήματα υπάρχουν οι φυσικοί και οι ηθικοί αυτουργοί. Φυσικοί είναι αυτοί που φαίνονται, και ηθικοί αυτοί που ενορχηστρώνουν το έγκλημα και δεν φαίνονται».

Για τους ισχυρισμούς της άλλης πλευράς περί δικαίωσης της αδελφής του τραγουδιστή σε δικαστική διαμάχη ανάμεσά τους, ο δικηγόρος απαντά: «Δεν γνωρίζω καμία δικαστική υπόθεση που να δικαιώνει την αδελφή του αυτό είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Δεν υπάρχει, δεν έχει εκδικαστεί κάποια υπόθεση παρά μόνο κάτι ασφαλιστικά παλαιότερα, που δεν ήμουν δικηγόρος του τότε και είναι προσωρινά».

Τέλος, επισήμανε ότι: «Ετοιμάζουμε μηνύσεις για σοβαρά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα που είχαμε σκοπό να τις καταθέσουμε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, τώρα θα τις διανθίσουμε και με άλλα αδικήματα λόγω του εγκλεισμού του Γιώργου που θεωρούμε ότι έγινε παράνομα».

Γιώργος Μαζωνάκης: Η επιστολή της οικογένειάς του στα ΜΜΕ

«Η μόνη αμέτοχη στην όλη διαδικασία είναι η Βάσω» τονίζει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, σε νέα της επιστολή προς τα μέσα ενημέρωσης.

«Δυστυχώς για προφανείς λόγους σκοπιμότητας, επελέγη η στοχοποίησή της, ώστε να επιχειρηθεί η σύνδεση της αίτησης μας, με υπόθεση αστικής φύσεως, η οποία μάλιστα είχε απολύτως θετική έκβαση για τη Βάσω Μαζωνάκη» συνεχίζει η ίδια επιστολή

«Αποτελεί ύψιστη ανάγκη για μια μάνα, να διατηρεί το δικαίωμα να ανησυχεί για το παιδί της και όταν το βλέπει να κινδυνεύει να κάνει το παν για να το προστατεύσει» καταλήγει η οικογένεια Μαζωνάκη στην επιστολή.

Η νέα επιστολή της οικογένειας Μαζωνάκη: «Στις 4 Αυγούστου 2025, κατατέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, αίτηση για ακούσια εξέταση. Την αίτηση, την υποβάλλαμε η μητέρα Κλειώ Μαζωνάκη και η αδελφή Μαρία Μαζωνάκη, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα Μανώλη Μαζωνάκη.

Η μόνη αμέτοχη στην όλη διαδικασία είναι η Βάσω Μαζωνάκη.

Δυστυχώς για προφανείς λόγους σκοπιμότητας, επελέγη η στοχοποίηση της, ώστε να επιχειρηθεί η σύνδεση της αίτησης μας, με υπόθεση αστικής φύσεως, η οποία μάλιστα είχε απολύτως θετική έκβαση για τη Βάσω Μαζωνάκη, αφού εξεδόθη ήδη υπέρ της, δικαστική απόφαση, η οποία έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της.

Επαναλαμβάνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, ότι για εμάς, την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει και δεν το προσεγγίζουμε.

Αποτελεί δε, ύψιστη ανάγκη για μια μάνα, να διατηρεί το δικαίωμα να ανησυχεί για το παιδί της και όταν το βλέπει να κινδυνεύει να κάνει το παν για να το προστατεύσει».