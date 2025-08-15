Γιώργος Μαζωνάκης: Για «άθλια μεθόδευση» από στενούς συγγενείς, μιλά ο δικηγόρος του

Για τον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη σε ψυχιατρική κλινική, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, μίλησε ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης.

Ο ίδιος αρχικά διαβεβαίωσε πως ο πελάτης του είναι καλά στην υγεία του αν και «πικραμένος και αγανακτισμένος για την άθλια μεθόδευση που υπήρξε από στενά μέλη της οικογένειάς του».

«Είναι δυνατός και υγιής και πιστεύουμε ότι σύντομα θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια», πρόσθεσε ο δικηγόρος μιλώντας στο Star.

«Τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει ξεκινήσει μια δικαστική διένεξη. Η μόνη συνάντηση έγινε πριν από 4 μήνες με την αδελφή του, τον γαμπρό του και τον δικηγόρο τους στο σπίτι μου όπου τέθηκαν κάποια θέματα αλλά δε βρέθηκε κάποια λύση. Εμείς τους δηλώσαμε απεριφράστως ότι θα τα πούμε στις αίθουσες των δικαστηρίων. Ετοιμαζόμασταν τον Σεπτέμβριο να καταθέσουμε μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχει διαπράξει η αδελφή του, κακουργηματικού χαρακτήρα και συνέβη αυτό εχθές, με δεδομένο ότι σήμερα είναι αργία και μεσολαβεί και το Σαββατοκύριακο, συνεπώς δεν μπορεί να υπάρξει εξέταση και διερεύνηση των θεμάτων που έθεσαν οι συγγενείς», δήλωσε στη συνέχεια ο κ. Μερκουλίδης.

«Ο νόμος προβλέπει ότι οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να προσφύγει στον εισαγγελέα και να καταγγείλει ότι συγγενής του, πρώτου ή δευτέρου βαθμού, χρήζει ψυχιατρική φροντίδας, είναι ψυχικά διαταραγμένος εν δυνάμει επικίνδυνος για τρίτα πρόσωπα ή και για τον εαυτό του. Στα πλαίσια αυτά έκαναν την αίτηση. Δυστυχώς, έγινε δεκτή η αίτηση χωρίς περαιτέρω διερεύνηση. Δείτε τον χρόνο που έγινε. Σήμερα είναι αργία και μεσολαβεί Σαββατοκύριακο οπότε αυτά δεν μπορούσαν να διερευνηθούν» τόνισε ο δικηγόρος.

«Ο εγκλεισμός είναι υποχρεωτικός, δεν ζητείται σε αυτές τις περιπτώσεις η συναίνεση του φερόμενου ως αρρώστου. Αποφασίζει ο εισαγγελέας που κάνει δεκτή την αίτηση και πρέπει ο φερόμενος ως ασθενής να μεταφερθεί σε δημόσια δομή για να εξεταστούν όσα καταγγέλλουν οι συγγενείς» κατέληξε.