Γιώργος Μαζωνάκης: Εν αναμονή προκαταρκτικής έρευνας - Ο τραγουδιστής θα κληθεί για εξηγήσεις μετά τη μήνυση

Αίσθηση έχει προκαλέσει τα τελευταία εικοσιτετράωρα στην κοινή γνώμη, η μήνυση που κατέθεσε ο 21χρονος τραγουδιστής σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η υπόθεση είχε γίνει γνωστή εδώ και ημέρες χωρίς όμως να αναφερθεί το όνομα του καλλιτέχνη, ωστόσο την Πέμπτη έγινε και επίσημα μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο 21χρονος τον καταγγέλλει για ασελγείς πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο, την ώρα που ο γνωστός τραγουδιστής από την πλευρά του κάνει λόγο για απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες αλλά και για «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης».

Σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις της υπόθεσης, ο Γιώργος Μαζωνάκης αναμένεται να κληθεί ώστε να δώσει εξηγήσεις μετά τη μήνυση του 21χρονου. Αναλυτικότερα σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, πρόκειται να παρέμβει εισαγγελέας για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό θα κληθούν να καταθέσουν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο νεαρός τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο φέρεται να σχετίζεται με την υπόθεση.

Εφόσον ο Γιώργος Μαζωνάκης δώσει εξηγήσεις υπό την ιδιότητα του υπόπτου και προκύψουν επαρκή στοιχεία, ο εισαγγελέας θα προχωρήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος του γνωστού καλλιτέχνη.

Σε αντίθετη περίπτωση, η υπόθεση θα τεθεί στο αρχείο. Αν, ωστόσο, ο εισαγγελέας εκτιμήσει ότι προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης κακουργηματικής πράξης, τότε ο φάκελος θα διαβιβαστεί σε ανακριτή για περαιτέρω διερεύνηση.

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας σε εκπομπή του Mega, ανέφερε πως ξεκίνησε ο εκβιασμός του αγαπημένου καλλιτέχνη από επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων.

«Το να κατηγορείται κάποιος ότι έκανε μία πρόταση για να συνευρεθεί με κάποιον άλλον ενήλικα, δε νομίζω πια ότι είναι και το πιο σοβαρό πράγμα στον κόσμο. Είναι η τελευταία πράξη του εκβιασμού. Έχει ξεκινήσει ο εκβιασμός του Γιώργου Μαζωνάκη από επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων αρκετό καιρό πριν, και συγκεκριμένα από τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου, Σεπτέμβρη, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης αποφάσισε να μη συνεχίσει, να μην ακολουθήσει τη συνεργασία που του πρότειναν», συνέχισε.

«Έκτοτε έχει υποστεί ένα σωρό εκβιαστικές πρακτικές. Χρησιμοποίησαν βαριά ονόματα των φυλακών, δήθεν ότι θα του δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στη ζωή του και στην υγεία του και επειδή ο Γιώργος Μαζωνάκης, παρόλο που είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος και καλλιτέχνης, είναι όμως και αρκετά δυναμικός και δεν ενέδωσε, δεν υπέκυψε σε αυτές τις πιέσεις, εξυφάνθηκε το καινούργιο σχέδιο που του είχε προαναγγελθεί: ότι θα προσπαθήσουν να του καταστρέψουν την τιμή και την υπόληψή του. Και εξυφάνθηκε αυτό το σχέδιο», συμπλήρωσε.

«Θέλω να σας πω και κάτι. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος νοήμων που να πιστεύει ότι μία καταγγελία που αναφέρεται σε χρόνο εννέα μήνες πριν, αυτή η καταγγελία μετουσιώθηκε σε μήνυση πέντε ώρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα και να υπάρχει νοήμων άνθρωπος που να νομίζει, να θεωρεί ότι όλο αυτό είναι τυχαίο;», κατέληξε.