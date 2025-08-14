Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη σε δημόσια ψυχιατρική κλινική

Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική εισήχθη σήμερα, Πέμπτη 14/8, ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπου και νοσηλεύεται.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος εμφανιζόταν στο Fever τον χειμώνα του 2025, θα μεταφερθεί σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική το επόμενο διάστημα.

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Ιούνιο, ο Γιώργος Μαζωνάκης, όταν αντιλήφθηκε πως γινόταν καβγάς μεταξύ των θεατών, διέκοψε τη συναυλία του στην Κύπρο.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα και στα κυπριακά μέσα ενημέρωσης, δείχνουν τον Γιώργο Μαζωνάκη επί σκηνής να απευθύνεται προς το κοινό ζητώντας ηρεμία. Επέμεινε, όταν η ένταση δεν σταματούσε και από μικροφώνου ζήτησε σεβασμό στους υπόλοιπους θεατές, ενώ προειδοποίησε πως θα διέκοπτε τη συναυλία, εάν η κατάσταση δεν ηρεμήσει.

Πράγματι, καθώς φαινόταν πως ο διαπληκτισμός συνεχιζόταν στο κοινό, ο τραγουδιστής σταμάτησε τη ζωντανή του εμφάνιση. «Ξεφτίλες! Δεν σέβεστε τους ανθρώπους που είναι εδώ;» φώναξε από τη σκηνή, ζητώντας παράλληλα από την ασφάλεια να απομακρύνει όσους συμμετείχαν στο επεισόδιο.

Νωρίτερα, μέσα στη χρονιά και συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 2024 ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταθέσει δύο αγωγές στην αδερφή του, Βάσω, εξαιτίας της διαμάχης που είχε ξεσπάσει μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του τραγουδιστή, η δήλωση του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε μετά την κατάθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών των δύο αγωγών λογοδοσίας έναντι όλων των υπευθύνων για τις οικονομικές διαφορές με την αδερφή του, Βάσω.

«Όλα εδώ πληρώνονται», ανέφερε τότε ο τραγουδιστής στη δήλωσή του και σημείωνε: «Η ζημιά μέσα μου είναι το λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου».