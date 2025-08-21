Γιώργος Μαζωνάκης: «Είναι ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος» λέει ο δικηγόρος του

«Δεν χρίζει ψυχιατρικής παρακολούθησης, ούτε επανεξέτασης» ανέφερε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, αφότου ο τραγουδιστής πήρε οριστικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά το πέρας της περιπέτειας του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία έληξε επίσημα σήμερα, ο δικηγόρος του σε δηλώσεις του στον Αντ1, ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο τραγουδιστής αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος, αλλά ταυτόχρονα είναι και αρκετά πικραμένος.

Παράλληλα, ο δικηγόρος του δημοφιλούς τραγουδιστή, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με τους γονείς και τις αδελφές του, κάνοντας ξανά λόγο για «μεθόδευση» από την οικογένειά του.

«Συμφώνησε να κάνει κάποιες εξετάσεις τη Δευτέρα, για να μην υπάρχει σκιά για την ψυχική του υγεία. Τα αποτελέσματα βγήκαν σήμερα. Επισήμως είναι απόλυτα υγιής. Δεν πάσχει από κάποιο ψυχικό νόσημα, που να χρίζει ψυχικής φροντίδας. Δεν χρίζει ψυχιατρικής παρακολούθησης, ούτε επανεξέτασης, ούτε θα ξαναπάει στο Δρομοκαΐτειο, ούτε θα έχει κάποια επαφή με αυτά τα ιδρύματα. Κρίθηκε και με τη βούλα ότι ο Γιώργος είναι υγιής. Αυτή η περιπέτεια έληξε», ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος. Είναι ταλαιπωρημένος, αγανακτισμένος και πικραμένος. Η πρώτη εργάσιμη που μπορούσε να εξεταστεί ήταν η Δευτέρα. Η κλινική του εικόνα έδειξε ότι δεν χρίζει νοσηλείας. Γι' αυτό τον άφησαν ελεύθερο. Το έχουμε πει εξ υπαρχής ότι οφείλεται στην δικαστική διένεξη που έχει με την οικογένειά του. Αρχές Σεπτεμβρίου θα κατέθετε μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχουν διαπραχθεί εις βάρος του, οικονομικής φύσεως. Μάλιστα, είναι αδικήματα που προσεγγίζουν τα κακουργήματα», συνέχισε ο κ. Μερκουλίδης.

«Εκτιμώ ότι μεθοδεύτηκε η όλη κατάσταση, καθώς έγινε τον Δεκαπενταύγουστο, που ήταν αργία και μεσολαβούσε Σαββατοκύριακο, προκειμένου να εγκλωβιστεί, να ταλαιπωρηθεί και να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις και τα δικαιώματά του, κάτι που δεν θα κάνει. Δεν έχει καμία επικοινωνία με τους γονείς τους και τις αδελφές του. Η ακούσια νοσηλεία προϋποθέτει ότι αυτός που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση πρέπει να είναι εν δυνάμει επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους.

»Δηλαδή, εγκλείστηκε γιατί θα μπορούσε να καταστεί εν δυνάμει επικίνδυνος. Αυτό και μόνο αποδεικνύει την κατασκευή και τη μεθόδευση από μέρους της οικογένειάς του. Όχι μόνο δεν είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους, αλλά είναι απόλυτα υγιής και με τη βούλα», κατέληξε.