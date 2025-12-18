«Δεν ζητάω χρήματα, μόνο ηθική δικαίωση» - Οι πρώτες δηλώσεις του καταγγέλλοντα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την προσφυγή του στη δικαιοσύνη κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, έκανε ο 21χρονος τραγουδιστής.

Νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης, ο 21χρονος μετέβη στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να καταθέσει μήνυση σε βάρους του Γιώργου Μαζωνάκη, κατηγορώντας τον για ασελγείς πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο.

Μετά την κατάθεση της μήνυσης, μιλώντας πρώτη φορά στις τηλεοπτικές κάμερες, ο 21χρονος ξεκαθάρισε πως ζητά μόνο ηθική δικαίωση και τίποτα παραπάνω.

«Εγώ ό,τι έζησα και ό,τι είδα, το κατέθεσα στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός από πίσω. Ούτε χρήματα ζήτησα, ούτε τίποτα. Μόνο ηθική δικαίωση ζητάω. Δεν θέλω να απαντήσω σε κάτι άλλο», ανέφερε αρχικά.

«Είναι κάτι δύσκολο και κάτι πρωτόγνωρο αυτό για εμένα. Περιμένω από την ελληνική δικαιοσύνη να βγει η αλήθεια. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Το περιστατικό συνέβη τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Όλοι λένε ό,τι θέλουν. Εμένα δεν με αφορά. Ολοκλήρωσα τη συνεργασία μου κανονικά», συμπλήρωσε.

Σημειώνεται πως η πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη, κάνει λόγο για απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες σε βάρος του αλλά και για «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης».