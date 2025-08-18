Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα» - Το νέο μήνυμα του τραγουδιστή

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έστειλε ένα νέο μήνυμα προς τους θαυμαστές του και όλους όσοι βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στο πλευρό του, ενόσω εκείνος βρίσκεται έγκλειστος σε δημόσια ψυχιατρική κλινική κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Ο τραγουδιστής ξεκαθαρίζει πως δεν πάσχει από κανένα ψυχικό νόσημα που να τον καταστά επικίνδυνο τόσο για τον εαυτό του, όσο και για τρίτους και επιμένει πως έχει πέσει θύμα «άθλιας μεθόδευσης».

Σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις του δικηγόρου του, ο Γιώργος Μαζωνάκης αναμένεται να βγει από την κλινική σήμερα, Δευτέρα (18/8).

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ και ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία. Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του Fever – για την αμέριστη συμπαράσταση, για τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή τη δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης στον τηλεοπτικό σταθμό Star.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή ο δικηγόρος του μιλώντας και πάλι στο κανάλι Star, είχε αποκαλύψει πως ο ίδιος και ο γνωστός τραγουδιστής «ήταν έτοιμοι να καταθέσουν τον Σεπτέμβριο μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα, κακουργηματικού χαρακτήρα, που έχει διαπράξει η αδελφή του».