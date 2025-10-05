Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν κουραζόμαστε, οι άνθρωποι μας κουράζουν»

Σε ένα νέο σχόλιο για όλα όσα βίωσε το τελευταίο διάστημα, προχώρησε στο νέο επεισόδιο του «The Voice», ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο επεισόδιο του «The Voice» που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, με αφορμή έναν διαγωνιζόμενο, αναφέρθηκε με χιούμορ σε όσα περνά ο ίδιος τον τελευταίο καιρό, μετά τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, αλλά και τη δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του.

Συγκεκριμένα, ο δημοφιλής καλλιτέχνης, την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή ο Σμακ προκειμένου να διεκδικήσει μία θέση στην επόμενη φάση του show, αναφέρθηκε σε όσους ανθρώπους κουράζουν τον ίδιο αλλά και όλους τους υπόλοιπους.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, τον ρώτησε: «Κουράστηκες; Από τώρα; Αν σου πω τι έχω περάσει εγώ, δεν μας φτάνουν 100 επεισόδια του Voice και του Μόις».

«Δεν κουραζόμαστε, οι άνθρωποι μας κουράζουν», συμπλήρωσε.