Γιώργος Μαζωνάκης: Απολύθηκε από το κέντρο που εμφανιζόταν ο 21χρονος που τον κατήγγειλε

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος, ο τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη, απολύθηκε από το κέντρο στο οποίο εμφανιζόταν.

Η είδηση της απόλυσης του έγινε γνωστή το μεσημέρι της Δευτέρας και σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του κέντρου προχώρησε σε αυτή την κίνηση, καθώς θεωρεί ότι ο 21χρονος σπιλώνει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μιλώντας σε εκπομπή του STAR λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση της απόλυσης του 21χρονου, ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου, ανέφερε αρχικά πως ο Στέφανος Παπαδόπουλος την Παρασκευή και το Σάββατο δεν εμφανίστηκε για δουλειά.

«Εγώ δεν το ξέρω το παιδί καθόλου. Δεν έχω μιλήσει μαζί του. Ένας μάνατζερ τον έφερε στο μαγαζί, δούλεψε για λίγο και έληξε η συνεργασία. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα τώρα. Δυο μέρες πριν ανοίξει το μαγαζί ο συνάδελφος πήγε και έκανε καταγγελία. Εγώ νομίζω ότι είναι βαλτά αυτά τα πράγματα. Έτσι νομίζω. Θυμήθηκε τώρα να πάει να το κάνει;» ανέφερε αρχικά προσθέτοντας πως κατά την άποψή του, ήθελε να βλάψει τον Γιώργο Μαζωνάκη αλλά και το κέντρο που εμφανίζεται.

«Εγώ έτσι νομίζω ότι πήγε να κάνει ένα κακό. Δηλαδή στο μαγαζί πρώτα που πήγε για δουλειά, και μετά στον ίδιο τον καλλιτέχνη. Δεν τον πήρε μαζί του στο μαγαζί και του κάνει τώρα μηνύσεις. Μακάρι να είναι ψέματα, να μην είναι έτσι όπως σκέφτομαι, αλλά, δεν ξέρω, εγώ στη θέση του δε θα έρθω, να κάνω αυτά τα πράγματα. Πάντως και οποιοδήποτε άλλο μαγαζί θα σκεφτεί το ίδιο πριν τον πάρει για δουλειά», συνέχισε.

«Νομίζω ότι κάποιοι τον βάλανε να τα πει, πήγε να κάνει κακό στο μαγαζί. Αν τον είχε στο μαγαζί και του έκανε κάτι κακό κάποιος, θα έπαιρνα το μέρος του. Με αυτά τώρα, δεν μπορεί να τα πιστέψει κανείς. Μέχρι προχθές έκανε στο Facebook αναρτήσει με τον Μαζωνάκη», κατέληξε.