Γιώργος Μαζωνάκης: «Ανησύχησα βρε παιδί μου με αυτά που λένε στα κανάλια»

Ιδιαίτερα ενεργός στα social media είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά την περιπέτεια που βίωσε με τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο την Πέμπτη 14 Αυγούστου, ύστερα από αίτημα του πατέρα και της αδελφής του, χωρίς τη δική του συναίνεση και πέντε ημέρες αργότερα έλαβε εξιτήριο.

Ο δικηγόρο του, έκανε γνωστό πως ο δημοφιλής τραγουδιστής μάλιστα, ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά κατά συγγενών του, τους οποίους θεωρεί υπεύθυνους για τον εγκλεισμό του στην ψυχιατρική κλινική.

Το βράδυ της Δευτέρας, με νέο story του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, o Γιώργος Μαζωνάκης θέλησε να τοποθετηθεί με τον δικό του τρόπο για όσα έχουν γραφτεί και ειπωθεί όλο αυτό το διάστημα από τα MME, για την υπόθεση αυτή.

«Όλα καλά Γιώργο; Ανησύχησα βρε παιδί μου με αυτά που λένε στα κανάλια», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης, στέλνοντας το δικό του μήνυμα.