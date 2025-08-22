Γιώργος Μαζωνάκης: «Αδικήματα που προσεγγίζουν τα κακουργήματα» - Ο τραγουδιστής ετοιμάζει μηνύσεις

Αποφασισμένος να κινηθεί δικαστικά κατά συγγενών του φαίνεται πως είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά την περιπέτειά του με τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε οριστικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο, καθώς οι γιατροί εξέτασαν όλα τα δεδομένα, καταλήγοντας στο ότι δεν υπάρχουν λόγοι που να συνηγορούν στη συνέχιση της νοσηλείας του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Μιλώντας νωρίτερα σήμερα σε εκπομπή του Αντ1, ο δικηγόρος του ανέφερε πως ο τραγουδιστής θα κινηθεί νομικά κατά συγγενών του, τους οποίους θεωρεί υπεύθυνους για τον εγκλεισμό του στην ψυχιατρική κλινική.

Υπενθυμίζεται πως σε προηγούμενες δηλώσεις του, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη ξεκαθάρισε πως ο τραγουδιστής αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος, αλλά ταυτόχρονα είναι και αρκετά πικραμένος, κάνοντας ξανά λόγο για «μεθόδευση» από την οικογένειά του.

«Όλο αυτό που έγινε οφείλεται στη δικαστική διένεξη που έχει με την οικογένειά του, μία διένεξη που θα είχε εξέλιξη αρχές Σεπτεμβρίου με την κατάθεση μήνυσης για σοβαρά ποινικά αδικήματα εις βάρος του, οικονομικής φύσεως. Αδικήματα που προσεγγίζουν τα κακουργήματα, όχι απλά πλημμελήματα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του σήμερα στον Αντ1.