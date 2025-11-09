Ελλάδα

Γιατί πέταξαν επάνω από την Αθήνα αεροσκάφη

Πολεμικά και επιβατικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από την Αθήνα - Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας

LifO Newsroom
Πολεμικό αεροσκάφος πάνω από την Αθήνα

Πολεμικά και επιβατικά αεροσκάφη πέταξαν το μεσημέρι της Κυριακής επάνω από την Αθήνα, στο πλαίσιο αεροπορικών επιδείξεων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας, από την Τετάρτη 5 έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, εορτάζεται ο Προστάτης του Σώματος, Αρχάγγελος Μιχαήλ, οπότε πραγματοποιούνται και οι αντίστοιχες εκδηλώσεις - δράσεις.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Κυριακής, στο περιθώριο του προγράμματος αεροπορικών επιδείξεων, συμμετείχαν τα εξής:

  • Αεροσκάφος F-35 της ITAF
  • Αεροσκάφη Rafale της 332Μ/114ΠΜ
  • Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»
  • Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος»
  • Αεροσκάφος Supermarine Spitfire MJ755 σε σχηματισμό με το αεροσκάφος T-6 HARVARD
  • Αεροσκάφη των εταιρειών «Sky Express» και «Aegean Airlines»

