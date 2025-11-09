Γιατί πέταξαν επάνω από την Αθήνα αεροσκάφη

Πολεμικά και επιβατικά αεροσκάφη πέταξαν το μεσημέρι της Κυριακής επάνω από την Αθήνα, στο πλαίσιο αεροπορικών επιδείξεων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας, από την Τετάρτη 5 έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, εορτάζεται ο Προστάτης του Σώματος, Αρχάγγελος Μιχαήλ, οπότε πραγματοποιούνται και οι αντίστοιχες εκδηλώσεις - δράσεις.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Κυριακής, στο περιθώριο του προγράμματος αεροπορικών επιδείξεων, συμμετείχαν τα εξής: