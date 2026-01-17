Ελλάδα

Γιατί πέφτουν λίγα χιόνια στην Ελλάδα: Οι τρεις βασικοί λόγοι

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγεί με νέα ανάρτηση

The LiFO team
Γιατί πέφτουν λίγα χιόνια στην Ελλάδα - Οι τρεις βασικοί λόγοι, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια / Φωτογραφία από τις χιονισμένες κορφές του Ολύμπου / Eurokinissi

Τα χιόνια στην Ελλάδα εμφανίζονται ολοένα και πιο σπάνια, ειδικά στα χαμηλά υψόμετρα.

Σε νέα ανάρτηση μέσω Facebook, ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, εξηγεί τρεις βασικούς λόγους, που οι χιονοπτώσεις εμφανίζονται «πιο επιλεκτικά», όπως σχολιάζει.

Αναλυτικότερα, γράφει:

«Πράγματι, λίγα χιόνια στην Ελλάδα και αυτό δεν είναι τυχαίο...» και προσθέτει:

«Συνοπτικά οι βασικοί λόγοι είναι οι εξής :

  • Συχνή επικράτηση νοτιάδων και δυτικών ροών, που ανεβάζουν τη θερμοκρασία.
  • Πιο σπάνιες και μικρής διάρκειας εισβολές ψυχρών αερίων μαζών από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις.
  • Θερμότερη Μεσόγειος, η οποία περιορίζει το ψύχος κυρίως στα χαμηλά στρώματα.
  • Κλιματική τάση μείωσης των ημερών χιονοκάλυψης, ιδιαίτερα κάτω από τα 800-1000 μέτρα.

Ακόμα και όταν επικρατούν ψυχρές συνθήκες, συχνά απουσιάζει η απαραίτητη υγρασία ή τα φαινόμενα είναι τοπικά, ορεινά και μικρής διάρκειας.

Με απλά λόγια οι χιονοπτώσεις στην Ελλάδα δεν έχουν εκλείψει, αλλά εμφανίζονται πιο επιλεκτικά, σε μεγαλύτερα υψόμετρα και για μικρότερο χρονικό διάστημα».

