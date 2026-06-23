Γιατί ο καύσωνας δεν επηρέασε την Ελλάδα: Πώς θα κυλήσει το υπόλοιπο του Ιουνίου

Ακραίος καύσωνας «παραλύει» τη δυτική Ευρώπη, με θερμοκρασίες ρεκόρ, νεκρούς και συνεχείς προειδοποιήσεις από τους ειδικούς.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες πλήττουν μεγάλο μέρος της δυτικής Ευρώπης, με τις αρχές σε αρκετές χώρες να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Στην Ισπανία, οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν ο υδράργυρος να αγγίξει ακόμη και τους 45 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών από τη ζέστη.

Παρά το έντονο κύμα καύσωνα που επηρεάζει χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Γαλλία, η Ελλάδα παραμένει εκτός της κύριας τροχιάς των πολύ θερμών αερίων μαζών.

Γιατί ο καύσωνας δεν επηρέασε την Ελλάδα

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, ο λόγος που ο καύσωνας δεν επηρεάζει την Ελλάδα, είναι οι βοριάδες, «τα μελτέμια που αναχαιτίζουν αυτή τη θερμή μάζα προς τα δυτικά, που έφτασαν μέχρι και τα 8 μποφόρ τις τελευταίες ώρες», όπως ανέφερε.

Στη δική της πρόγνωση, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, αναφέρει ότι «έχουμε έναν συνδυασμό αστάθειας και μελτεμιού. Και οι δυο αυτοί παράγοντες μας προφυλάσσουν από τις ακραίες θερμοκρασίες».

Η ίδια συνέχισε, σχολιάζοντας ότι: «Είναι ευχάριστο αυτό διότι φαίνεται αυτό το κύμα καύσωνα της Δυτικής και Κεντρικής σιγά σιγά Ευρώπης δεν θα μας επηρεάσει» και στη συνέχεια εξήγησε ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, είναι πως «κάποιες διαταραχές που περνούν εμποδίζουν αυτό τον θερμικό θόλο να φτάσει επάνω από τη χώρα μας και σε συνδυασμό με το μελτέμι που φέρνει και πιο δροσερές αέριες μάζες από τη βορειοανατολική Ευρώπη προς τη χώρα μας μένουν οι θερμοκρασίες σε επίπεδα κοντά στα μέσα για την εποχή οπότε είναι αρκετά καλές και φαίνεται ότι έτσι θα βγάλουμε όλο τον Ιούνιο».



