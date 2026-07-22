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Γιατί «κόπηκε» το ρεύμα στην Αθήνα

Μεγάλα προβλήματα αντιμετώπισαν κάτοικοι του κέντρου και των νοτίων προαστίων το μεσημέρι της Τετάρτης

The LiFO team
The LiFO team
ΡΕΥΜΑ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΟΠΗ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash
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Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμειναν για αρκετή ώρα την Τετάρτη 22 Ιουλίου πολλές περιοχές της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στα νότια προάστια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, στις 15:00 καταγράφηκε η υψηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η ακραία ζέστη και η εκτεταμένη χρήση κλιματιστικών εκτόξευσαν την κατανάλωση.

Διακοπή ρεύματος στην Αττική: Ποιες περιοχές επηρεάστηκαν

Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρουσιάστηκαν στο Κολωνάκι, τα Εξάρχεια και την Κυψέλη, καθώς και σε άλλες περιοχές με πολλές επιχειρήσεις και σπίτια, όπως το Μενίδι και η Μεταμόρφωση και στα νότια προάστια, όπως η Αργυρούπολη και ο Άλιμος.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, προκειμένου να αποκατασταθούν το ταχύτερο δυνατό οι βλάβες, αποφασίστηκε η αναστολή των αδειών του τεχνικού προσωπικού της ΔΕΗ σήμερα και αύριο.

Οι κυριότερες αιτίες των διακοπών αποδίδονται, μεταξύ άλλων, στον συνδυασμό της υψηλής υγρασίας, των πολύ υψηλών θερμοκρασιών.

Αργότερα προς το βράδυ περιοχές γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, τη Νίκαια και το Κερατσίνι ήλθαν επίσης αντιμέτωπες με διακοπές ρεύματος.

Με πληροφορίες από Star

 
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