Γιατί καταργούνται σταδιακά τα τρόλεϊ

Στην σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ σε Αθήνα και Πειραιά αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, σημείωσε πως η διαδικασία θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη αφορά την αφαίρεση καλωδίων και στύλων ενώ η δεύτερη την αντικατάσταση των οχημάτων με ηλεκτρικά λεωφορεία.

«Το κόστος των τρόλεϊ συγκριτικά με τα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι διπλάσιο», τόνισε.

Τα 100 πιο νέα τρόλεϊ θα παραμείνουν για ένα διάστημα σε μεγάλους δρόμους με ευθείες, όπως η Συγγρού και η Κηφισίας, όπου και θα πυκνώσουν τα δρομολόγια.

Όπως δήλωσε ο κ. Κυρανάκης, όλοι οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ θα απορροφηθούν στον ΟΣΥ.

Παράλληλα, προανήγγειλε νέες διαβάσεις με μπάρες, ενώ πολλές ισόπεδες διασταυρώσεις θα γίνουν ανισόπεδες.

Για τις τιμές των εισιτηρίων, διαβεβαίωσε ότι δεν προβλέπεται αύξηση, ενώ θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι για εισιτηριοδιαφυγή.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενες απολύσεις εργαζομένων στον ΟΣΕ, ο κ. Κυρανάκης σημείωσε ότι ήδη έχουν απολυθεί όσοι δεν βρίσκονταν σε ενεργές διαβάσεις, τόσο από τον ΟΣΕ όσο και από αναδόχους εταιρείες.

Ο κ. Κυρανάκης επισήμανε ότι προτεραιότητα του νέου ΟΣΕ είναι η ασφάλεια. Στα τέλη Ιουλίου εγκαταστάθηκε το νέο σύστημα ακριβούς γεωεντοπισμού, το οποίο, όπως τόνισε, θα αποτρέψει «τυφλά τρένα», ώστε να μην επαναληφθεί η τραγωδία των Τεμπών.

Και ανέφερε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει κρίσιμος. Επίσης, εγκαταστάθηκε σύστημα ασφαλούς πέδησης στα τρένα, ενισχύοντας την ασφάλεια των δρομολογίων.

Παράλληλα, αναφορικά με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι έχουν ενταθεί.

Στόχος του υπουργείου είναι μέχρι τον Αύγουστο 2026 να ολοκληρωθεί η διπλή γραμμή με όλα τα συστήματα ασφαλείας για τη σύνδεση Αθήνας-Θεσσαλονίκης.

Τα έργα στη Θεσσαλία «προχωρούν κανονικά και σε 11 μήνες το κομμάτι που επλήγη από την κακοκαιρία Daniel θα λειτουργεί ξανά».

«Όλο το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκε μεγάλη εκστρατεία για τη χρήση κράνους», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τα αποτελέσματα θα φανούν σύντομα.