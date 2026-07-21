Γιατί έβρεξε τόσο έντονα στη Βόρεια Ελλάδα; Η εξήγηση Κολυδά

Προβλήματα, με τα περισσότερα να παρατηρούνται στη Δράμα με πτώσεις δένδρων, καταγράφηκαν στη βόρεια Ελλάδα μετά την κακοκαιρία της Δευτέρας (20/7).

Ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), Θεόδωρος Κολυδάς, με σχετική ανάρτηση στάθηκε στις βροχές, που επηρέασαν τη βόρεια Ελλάδα.

Ο μετεωρολόγος επισήμανε: «Μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα οι νεφικές κορυφές ψύχονται έντονα και αποκτούν μεγάλη κατακόρυφη ανάπτυξη, ένδειξη ότι τα ανοδικά ρεύματα ήταν πολύ ισχυρά και μετέφεραν υδρατμούς και παγοκρυστάλλους σε πολύ μεγάλα ύψη. Η εξέλιξη αυτή εξηγεί γιατί το φαινόμενο εκδηλώθηκε τόσο απότομα και με τόσο μεγάλη ένταση. Σε ένα θερμό και υγρό περιβάλλον κοντά στο έδαφος, η παρουσία ψυχρότερου αέρα ψηλότερα ενίσχυσε σημαντικά την αστάθεια. Μόλις ξεκίνησε η ανοδική κίνηση, οι καταιγίδες αναπτύχθηκαν εκρηκτικά. Παράλληλα, η μεταβολή της διεύθυνσης και της ταχύτητας του ανέμου με το ύψος ευνόησε την οργάνωση και τη διατήρησή τους».

Παράλληλα, τόνισε: «Το πιο καταστροφικό στοιχείο φαίνεται ότι δεν ήταν μόνο η έντονη βροχόπτωση, αλλά κυρίως τα πολύ ισχυρά καθοδικά ρεύματα. Ο ψυχρός αέρας από τα ανώτερα τμήματα της καταιγίδας κατέρρευσε προς το έδαφος και εξαπλώθηκε οριζόντια με μεγάλη ταχύτητα».

Η ανάρτηση Κολυδά για την κακοκαιρία στη Βόρεια Ελλάδα

Η ακολουθία των δορυφορικών εικόνων δείχνει την ταχεία ανάπτυξη ισχυρών καταιγιδοφόρων πυρήνων στη Βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια την οργάνωσή τους σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα ενεργό σύστημα. Μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα οι νεφικές κορυφές ψύχονται έντονα και αποκτούν μεγάλη κατακόρυφη ανάπτυξη, ένδειξη ότι τα ανοδικά ρεύματα ήταν πολύ ισχυρά και μετέφεραν υδρατμούς και παγοκρυστάλλους σε πολύ μεγάλα ύψη.

Η εξέλιξη αυτή εξηγεί γιατί το φαινόμενο εκδηλώθηκε τόσο απότομα και με τόσο μεγάλη ένταση. Σε ένα θερμό και υγρό περιβάλλον κοντά στο έδαφος, η παρουσία ψυχρότερου αέρα ψηλότερα ενίσχυσε σημαντικά την αστάθεια. Μόλις ξεκίνησε η ανοδική κίνηση, οι καταιγίδες αναπτύχθηκαν εκρηκτικά. Παράλληλα, η μεταβολή της διεύθυνσης και της ταχύτητας του ανέμου με το ύψος ευνόησε την οργάνωση και τη διατήρησή τους.

Το πιο καταστροφικό στοιχείο φαίνεται ότι δεν ήταν μόνο η έντονη βροχόπτωση, αλλά κυρίως τα πολύ ισχυρά καθοδικά ρεύματα. Ο ψυχρός αέρας από τα ανώτερα τμήματα της καταιγίδας κατέρρευσε προς το έδαφος και εξαπλώθηκε οριζόντια με μεγάλη ταχύτητα.

Έτσι μπορούν να εξηγηθούν οι θυελλώδεις ριπές, οι πτώσεις δέντρων και στύλων, η μεταφορά αντικειμένων και οι εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Πρόκειται για χαρακτηριστική εικόνα ισχυρού downburst ή και διαδοχικών downbursts κατά μήκος της πορείας του συστήματος.

Η αναφορά σε «υπερκαταιγίδα» είναι μετεωρολογικά πιθανή, αλλά δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο από τη δορυφορική εικόνα. Για ασφαλή χαρακτηρισμό απαιτούνται στοιχεία μετεωρολογικού ραντάρ που να αποδεικνύουν επίμονη περιστροφή του ανοδικού ρεύματος. Από τη δορυφορική εξέλιξη, πάντως, επιβεβαιώνεται ένα ισχυρό, οργανωμένο και ταχέως εξελισσόμενο καταιγιδοφόρο σύστημα με πολύ ψυχρές κορυφές, μεγάλη ηλεκτρική δραστηριότητα και υψηλή πιθανότητα καταστροφικών ριπών.

Ανάλογα φαινόμενα δεν αποκλείονται και την ερχόμενη Τετάρτη και Παρασκευή».

🎯 ΤΟ ΜΠΟΥΡΙΝΙ ΠΟΥ ΣΑΡΩΣΕ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 20-7-2026

✅Η ακολουθία των δορυφορικών εικόνων δείχνει την ταχεία ανάπτυξη ισχυρών καταιγιδοφόρων πυρήνων στη Βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια την οργάνωσή τους σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα ενεργό σύστημα. Μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό… pic.twitter.com/djvIQxsbSv — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 21, 2026

Πτώσεις δένδρων στη Δράμα μετά την κακοκαιρία στη Βόρεια Ελλάδα

Την ίδια ώρα, συνολικά 41 κλήσεις δέχθηκε το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Πυροσβεστικού Σώματος, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων -ισχυροί άνεμοι συνοδεία βροχόπτωσης-, που εκδηλώθηκαν στην πόλη της Δράμας και στις γύρω περιοχές από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, καταγράφηκαν 22 κοπές δέντρων και 6 απομακρύνσεις αντικειμένων».