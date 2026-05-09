Γιαννιτσά: Ισόβια για τη δολοφονία 34χρονου στις Σέρρες την Πρωτοχρονιά του 2025

Ισόβια κάθειρξη αποφάσισε να επιβάλει το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών στον κατηγορούμενο για τη δολοφονία 34χρονου στις Σερρες.

Για τη δολοφονία που σημειώθηκε στις Σέρρες την Πρωτοχρονιά του 2025 καταδικάστηκαν ακόμη τρία άτομα, τα οποία κατηγορούνταν για την υπόθεση. Σε αυτά τα άτομα, επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης 10 ετών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, αθωώθηκε πέμπτο πρόσωπο που είχε παραπεμφθεί σε δίκη.

Γιαννιτσά: Οι ποινές για τη δολοφονία στις Σέρρες

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σε κανέναν εκ των καταδικασθέντων (ηλικίας 28 έως 31 ετών) δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό με αποτέλεσμα, να επιστρέψουν στις φυλακές όπου βρίσκονταν ως προσωρινά κρατούμενοι από τον Ιανουάριο της προηγούμενης χρονιάς. Σύμφωνα με την ετυμηγορία του δικαστηρίου, που ανακοινώθηκε αργά εχθές το βράδυ, ο καταδικασθείς σε ισόβια κρίθηκε ένοχος ως φυσικός αυτουργός της ανθρωποκτονίας, καθώς τραυμάτισε θανάσιμα το θύμα με στρατιωτικό μαχαίρι.

Οι υπόλοιποι τρεις καταδικάστηκαν για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία, καθώς, όπως έκρινε το δικαστήριο, συμμετείχαν στην επίθεση με χτυπήματα, ενώ ένας απ’ αυτούς πυροβόλησε στον αέρα με πιστόλι κρότου.

Κατά περίπτωση, στους τρεις συγκεκριμένους επιβλήθηκαν και ποινές για πλημμεληματικές πράξεις, όπως επικίνδυνη σωματική βλάβη, συμπλοκή, άσκοποι πυροβολισμοί και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, το φονικό επεισόδιο ακολούθησε μετά από καβγά μεταξύ του θύματος και εργαζόμενου στην είσοδο νυχτερινού μαγαζιού, όταν ο 34χρονος ζήτησε να παρακάμψει τη σειρά αναμονής. Λίγη ώρα αργότερα, ο εργαζόμενος μαζί με άλλα άτομα τον εντόπισαν, έξω από ψητοπωλείο, και του επιτέθηκαν με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

