Γιάννης Ξανθούλης: Η Μαρινέλλα δεν έχει επαφή με το περιβάλλον, εγώ τη λέω «ωραία κοιμωμένη»

Ο συγγραφέας, Γιάννης Ξανθούλης μίλησε για το βιβλίο του «Η άλωση των Αθηνών από τις αδερφές Γαργάρα», τις τάσεις φυγής από τοξικά περιβάλλοντα, ενώ έκανε και μία αναφορά στη Μαρινέλλα, για την οποία επίσης έχει γράψει ένα βιβλίο.

Μέσω της εκπομπής «Το 'χουμε» του ΣΚΑΪ, ο Γιάννης Ξανθούλης αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας της Μαρινέλλας, η οποία περίπου ένα χρόνο πριν, κατέρρευσε στη σκηνή, έχοντας υποστεί βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Ήταν το βράδυ της πολυαναμενόμενης συναυλίας της, στο Ηρώδειο.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η Μαρινέλλα δεν έχει επαφή με το περιβάλλον, «απλά κοιμάται», όπως χαρακτηριστικά σχολίασε.

«Σοκαριστήκαμε από τη λιποθυμία της Μαρινέλλας πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου. Ήμουν εκεί μαζί με την κόρη της και την εγγονή της», περιγράφει στην εκπομπή.

Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, ο Γιάννης Ξανθούλης θυμήθηκε τη γνωριμία τους: «Με τη Μαρινέλλα γνωριστήκαμε όταν έπρεπε να της κάνω μια συνέντευξη. Δεν την ήξερα την “κουμπάρα”, όπως τη λέω. Μου λείπει πάρα πολύ. Συμπληρώνεται ήδη ένας χρόνος από την περιπέτεια της και πραγματικά είναι πάρα πολύ θλιβερό».

Ερωτηθείς για την κατάσταση της υγείας της Μαρινέλλας, ο συγγραφέας ανέφερε, ότι: «Δεν έχει αλλάξει τίποτα και είναι πάρα πολύ θλιβερό, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ μια γυναίκα με τέτοια ένταση που στα 86 της έβγαινε και έτριζε ο τόπος, ότι δεν υπάρχει. Όπως λέει και η κόρη της, “η μαμά είναι στο δωμάτιο”. Δεν έχει επαφή με το περιβάλλον καθόλου. Είναι η Μαρινέλλα που κοιμάται, η “ωραία κοιμωμένη”, που λέω κι εγώ».

«Η απουσία της είναι πολύ έντονη, υποφέρει η ίδια και υποφέρουμε κι εμείς», κατέληξε ο Γιάννης Ξανθούλης, για τη Μαρινέλλα.

Μαρινέλλα: Η κατάρρευσή της στο Ηρώδειο

Την 25η Σεπτεμβρίου η Μαρινέλλα κατέρρευσε στη σκηνή του Ηρώδειου, κατά τη διάρκεια της μεγάλης συναυλίας της. Η μεγάλη ερμηνεύτρια στο τρίτο τραγούδι έπεσε λιπόθυμη στη σκηνή.

Τη στιγμή που τραγουδούσε «τα λόγια είναι περιττά», ξαφνικά άρχισε να τρέμει και λίγο αργότερα, κατέρρευσε επί σκηνής, ενώπιον των θεατών που είχαν κατακλύσει το θέατρο για να ακούσουν τις μεγάλες επιτυχίες της 86χρονης ερμηνεύτριας.

«Λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας της Μαρινέλλας η σημερινή συναυλία στο Ηρώδειο αναβάλλεται, καθώς οι γιατροί συνέστησαν περαιτέρω εξετάσεις. Η εταιρεία παραγωγής θα επανέλθει άμεσα με σχετική ανακοίνωση», θα ανακοίνωνε η εταιρεία παραγωγής λίγο αργότερα.

Η Μαρινέλλα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Υγεία και υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Το ιατρικό προσωπικό ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με βαρύ εγκεφαλικό.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια παρέμεινε νοσηλευόμενη για 119 ημέρες, μέχρι να πάρει εξιτήριο. Επέστρεψε στο σπίτι της και στην οικογένειά της, έπειτα από σχεδόν τέσσερις μήνες στο νοσοκομείο.