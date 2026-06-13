Γιάννης Σκοπελίτης: Πέθανε σε ηλικία 68 ετών ο «καπετάν Γιάννης» των Μικρών Κυκλάδων

Σε ηλικία 68 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Σκοπελίτης, γνωστός και ως «καπετάν Γιάννης», ο οποίος, μεταξύ άλλων, είχε γίνει γνωστός για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των Μικρών Κυκλάδων.

Ο Γιάννης Σκοπελίτης, για δεκαετίες, εξασφάλιζε στους κατοίκους της Δονούσας, της Σχοινούσας, της Ηρακλειάς, των Κουφονησίων και της Αμοργού, τη σύνδεσή τους με την υπόλοιπη επικράτεια.

Η σχέση της οικογένειας Σκοπελίτη με τις Μικρές Κυκλάδες ξεκίνησε το 1956, όταν ο πατέρας του, ο καπετάν Μήτσος Σκοπελίτης, ανέλαβε με ένα μικρό πλοίο να εξυπηρετεί τα νησιά της περιοχής. Σε μια εποχή που πολλές γραμμές θεωρούνταν οικονομικά ασύμφορες, η οικογένεια συνέχισε να συνδέει νησιά που συχνά έμεναν στο περιθώριο των μεγάλων ακτοπλοϊκών δικτύων.

Γιάννης Σκοπελίτης: Το «Express Skopelitis» και τα δρομολόγια με κακοκαιρία

Το «Express Skopelitis», που αγοράστηκε από την οικογένεια το 1998, έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των νησιωτών. Εξυπηρετούσε τη γραμμή Νάξος, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Κουφονήσια, Δονούσα, Αμοργός, μεταφέροντας επιβάτες, τρόφιμα, φάρμακα, μαθητές, εργαζόμενους και εμπορεύματα.

Εκτός από την επιχειρηματική δραστηριότητά του, ο Γιάννης Σκοπελίτης ταυτίστηκε και με την ικανότητά του να διαχειρίζεται δύσκολες καιρικές συνθήκες. Σε περιόδους κακοκαιρίας ή έκτακτων αναγκών, οι κάτοικοι των νησιών γνώριζαν ότι θα έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια για να φτάσει στον προορισμό του και να διατηρήσει τη σύνδεση των νησιών.

Με τα χρόνια, το επώνυμο Σκοπελίτης έγινε συνώνυμο της ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης των Μικρών Κυκλάδων. Για πολλές γενιές νησιωτών, το πλοίο και ο καπετάνιος του αποτέλεσαν μέρος της καθημερινής ζωής και της ιστορίας του τόπου.

Γιάννης Σκοπελίτης: Η ανακοίνωση από την Αμοργό

Με ανακοίνωσή της, η Ένωση Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Αμοργού εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατό του, ενώ συλλυπήθηκε την οικογένεια και τους οικείους του.

«Η Ένωση Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Αμοργού εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του αγαπητού συμπολίτη μας, Ιωάννη Σκοπελίτη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.