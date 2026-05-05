Γιάννης Παναγόπουλος: Επανεξελέγη πρόεδρος της ΓΣΕΕ

Ο Γιάννης Παναγόπουλος, όπως ανακοίνωσε σχετικά η Γραμματεία Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ΓΣΕΕ, επανεξελέγη πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών.

Η Διοίκηση της ΓΣΕΕ, όπως προέκυψε από τις εκλογές του 39ου Συνεδρίου, συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη (5/5), και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Ως πρόεδρος, όπως ειπώθηκε, εξελέγη ο Γιάννης Παναγόπουλος, με τον Πάλλη Ευάγγελο να επιτελεί ρόλο αναπληρωτή προέδρου της ΓΣΕΕ, και τον Αντώνιο Καρρά να ορίζεται γενικός γραμματέας.

Γιάννης Παναγόπουλος: Η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ

«Συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, η Διοίκηση της ΓΣΕΕ, η οποία προέκυψε από τις εκλογές του 39ου Συνεδρίου της και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: