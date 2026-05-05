Γιάννης Παναγόπουλος: Επανεξελέγη πρόεδρος της ΓΣΕΕ

Η συγκρότηση οργάνων στη ΓΣΕΕ, όπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Συνομοσπονδία - Τα ονόματα

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγοπούλος

Ο Γιάννης Παναγόπουλος, όπως ανακοίνωσε σχετικά η Γραμματεία Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ΓΣΕΕ, επανεξελέγη πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών.

Η Διοίκηση της ΓΣΕΕ, όπως προέκυψε από τις εκλογές του 39ου Συνεδρίου, συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη (5/5), και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Ως πρόεδρος, όπως ειπώθηκε, εξελέγη ο Γιάννης Παναγόπουλος, με τον Πάλλη Ευάγγελο να επιτελεί ρόλο αναπληρωτή προέδρου της ΓΣΕΕ, και τον Αντώνιο Καρρά να ορίζεται γενικός γραμματέας.

Γιάννης Παναγόπουλος: Η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ

«Συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, η Διοίκηση της ΓΣΕΕ, η οποία προέκυψε από τις εκλογές του 39ου Συνεδρίου της και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  • Πρόεδρος: Παναγόπουλος Ιωάννης
  • Αναπλ. Πρόεδρος: Πάλλης Ευάγγελος
  • Γ. Γραμματέας: Καρράς Αντώνιος
  • Αναπλ. Γ. Γραμματέας: Δανούσης Αθανάσιος
  • Γ. Οργανωτικού: Ραυτόπουλος Απόστολος 
  • Αναπλ. Γ. Οργανωτικού: Χαρίτος Ευστάθιος 
  • Γ. Οικονομικού: Ταχματζίδης Δημήτριος 
  • Αναπλ. Γ. Οικονομικού: Κουλούρης Κωνσταντίνος
  • Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Κωνσταντίνου Δέσποινα 
  • Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Γκογκάκη Κωνσταντίνα 
  • Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Μαυροκέφαλος Νικόλαος 
  • Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Στεφανάκης Γεώργιος
  • Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Τασιούλας Ιωάννης 
  • Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Μπρούσας Δημήτριος
  • Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Γενιδουνιάς Κωνσταντίνος 
  • Εξελέγησαν, επίσης, οι επικεφαλής των ακόλουθων Γραμματειών της ΓΣΕΕ:
  • Γραμματεία Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης: Χριστόπουλος Γεώργιος 
  • Γραμματεία Ισότητας και Ατομικών – Κοινωνικών Δικαιωμάτων: Γούλα Θεοδώρα (Δώρα)
  • Γραμματεία Οικολογίας και Περιβάλλοντος: Γκουτζαμάνης Ιωάννης»

