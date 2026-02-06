Γιάννης Παναγόπουλος: «Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης» – Τι έδειξε η έρευνα για τις εταιρείες «οχήματα»

Για δύο κακουργήματα ελέγχεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, μετά από έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Αφορά υπεξαίρεση μεγάλων ποσών από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα. Ήδη έχει γίνει δέσμευση των λογαριασμών του, καθώς και ακόμη έξι προσώπων που φέρεται να εμπλέκονται.

Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκίνησε πριν από μήνες, με τα στελέχη της να ξεσκονίζουν έξι εταιρείες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Είχε χτυπήσει «καμπανάκι» για διασπάθιση δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος από κονδύλια 73 εκατομμυρίων ευρώ για επτά μορφωτικά και εργασιακά προγράμματα μέσα σε μια εξαετία.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος και έξι πρόσωπα που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών αυτών, φέρονται σύμφωνα με την έρευνα, να υπεξαίρεσαν δύο εκατομμύρια ευρώ. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι οι έξι εταιρείες αναλάμβαναν τα προγράμματα είτε μέσα από απευθείας αναθέσεις είτε μέσα από αναθέσεις μέσω των διαγωνισμών δημοσίων έργων σε συγκεκριμένες εταιρειών.

Μάλιστα, πολλές από αυτές τις αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη Διαύγεια. Ο ίδιος μιλώντας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής μίλησε για «περιπέτεια» και «δύσκολη κατάσταση».

Γιάννης Παναγόπουλος: «Θέμα χρόνου η αποκατάσταση της αλήθειας»

«Υπάρχει και μία δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα (…) Σε μία περιπέτεια που με βάζουν κάποιοι, δεν ξέρω αν είναι γιατί διαφωνούν με τη συμφωνία ή αν έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους, θα κάνω μετά δήλωση, δεν θέλω να αμαυρώσω με τη δική μου περιπέτεια αυτό που σήμερα συζητείται στη Βουλή», σημείωσε ο κ. Παναγόπουλος.

«Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου. […] Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες. Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμη φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν», πρόσθεσε.

Γιάννης Παναγόπουλος: Διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, που διέγραψε τον Γιάννη Παναγόπουλο από κομματικό μέλος.

O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Από την άλλη πλευρά, το ΚΚΕ κάνει λόγο για συνδικαλιστική μαφία και βρώμικο ρόλο της ηγεσίας της ΓΣΕΕ. «Οι αποκαλύψεις για την πιθανή εμπλοκή του επί 20ετία προέδρου της ΓΣΕΕ, Γ. Παναγόπουλου, σε σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες, έρχονται να αναδείξουν το ποιόν της συνδικαλιστικής μαφίας, που εδώ και χρόνια βρίσκεται στην ηγεσία της ΓΣΕΕ», αναφέρει το ΚΚΕ.

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος είναι ήδη στη διαθεση της Εισαγγελίας Αθηνών και άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει η ποινική διερεύνηση σε βάρος των επτά προσώπων για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Έως τότε παραμένουν δεσμευμένοι οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί.

Γιάννης Παναγόπουλος: Πώς έφτασαν στη φερόμενη απάτη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πώς οι έμπειροι ελεγκτές της Αρχής κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τη φερόμενη απάτη. Σε άλλες περιπτώσεις, οι αναθέσεις στις εταιρείες γίνονταν απευθείας και σε άλλες μεσω διαγωνισμού που τον κέρδιζαν οι συγκεκριμενες έξι εταιρείες. Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι στους διαγωνισμούς συμμετείχαν εναλλάξ ως ανάδοχοι των έργων.

Ιδιαίτερη εντύπωση μάλιστα, προκαλεί το γεγονός ότι με βάση τα ευρήματα της Αρχής πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη Διαύγεια. Επίσης η έρευνα έδειξε ότι ορισμένες από τις εταιρείες δεν παρουσίαζαν καμία άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν είχαν υλικοτεχνική υποδομή, ούτε προσωπικό, ενώ για να παρουσιάζουν ρευστότητα, διοχετεύονταν κεφάλαια από τη μία στην άλλη. Άρα, ήταν εταιρείες «οχήματα».

Από την έρευνα περισσότερα από μισό εκατομμύριο ευρώ μεταφέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο, προκειμένου να δοθεί νομιμοφάνεια στις συναλλαγές, ενώ το υπόλοιπο 1,5 εκατομμύριο ευρώ διοχετεύτηκε σε ατομικούς λογαριασμούς των επτα εμπλεκόμενων προσωπων, από τους οποίους έγιναν εκτεταμένες αναλήψεις χρηματικών ποσών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ