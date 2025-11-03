Γιάννης Λάλας: Το χρονικό της εκτέλεσης στην Αράχωβα - Τα νεότερα στοιχεία της έρευνας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα το βράδυ του Σαββάτου στην Αράχωβα, σε μια υπόθεση που θυμίζει ξεκαθάρισμα λογαριασμών του οργανωμένου εγκλήματος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 42χρονος είχε φτάσει στην περιοχή μαζί με μια γυναίκα και δύο ακόμη ζευγάρια, προκειμένου να περάσουν το Σαββατοκύριακο σε πολυτελές σαλέ στο Λιβάδι Αράχωβας. Οι δράστες φέρεται να γνώριζαν τις κινήσεις του και να τον παρακολουθούσαν στενά. Όταν εκείνος βγήκε στο μπαλκόνι του καταλύματος, άνοιξαν πυρ εναντίον του με καλάσνικοφ και πιστόλι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα σε όλο του το σώμα.

Η γυναίκα που τον συνόδευε ήταν εκείνη που ειδοποίησε τις Αρχές, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο. Σε μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο εντοπίστηκε ένα καμένο όχημα — εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε ως όχημα διαφυγής των εκτελεστών — μέσα στο οποίο βρέθηκαν όπλα. Τα ευρήματα έχουν σταλεί στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για ανάλυση DNA και δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που εξετάζει αν η δολοφονία συνδέεται με την παλαιότερη απόπειρα σε βάρος του Λάλα ή με άλλες υποθέσεις του εγκληματικού υποκόσμου. Τον Μάιο του 2025 είχε δεχθεί πυροβολισμούς έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων στα Άνω Λιόσια, όπου είχε διασωθεί χάρη στη θωράκιση του οχήματός του.

Ο Γιάννης Λάλας είχε απασχολήσει τις Αρχές και το παρελθόν, καθώς είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδελφό του για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, ωστόσο και οι δύο είχαν αθωωθεί λόγω αμφιβολιών. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 42χρονος είχε εμπλακεί σε υποθέσεις λαθρεμπορίου καυσίμων και είχε σχέσεις με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο του οργανωμένου εγκλήματος.

Η εκτέλεση σε μια δημοφιλή τουριστική περιοχή όπως η Αράχωβα έχει προκαλέσει ανησυχία στις Αρχές και στους κατοίκους. Η χρήση πολεμικών όπλων, ο σχεδιασμός της ενέδρας και η ψυχραιμία των δραστών δείχνουν επαγγελματισμό και προμελέτη. Η ΕΛ.ΑΣ. αναλύει υλικό από κάμερες παρακολούθησης και μαρτυρίες περαστικών, προσπαθώντας να χαρτογραφήσει τις κινήσεις των εκτελεστών πριν και μετά τη δολοφονία.

Η δολοφονία του Γιάννη Λάλα προστίθεται σε μια σειρά εκτελέσεων που συνδέονται με ξεκαθαρίσματα λογαριασμών στον ελληνικό υπόκοσμο, σε μια περίοδο που οι Αρχές διαπιστώνουν ότι τα εγκληματικά δίκτυα επεκτείνουν τη δράση τους πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα, σε τουριστικές και ημιαστικές περιοχές.



