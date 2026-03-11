Γιάννης Αεράκης: Ο γνωστός Youtuber ανακοίνωσε ότι έχει καρκίνο

Ο YouTuber Γιάννης Αεράκης αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο.

Ο γνωστός Youtuber, μέσω ενός συγκινητικού βίντεο στα social media και συγκεκριμένα στο TikTok, μοιράστηκε με το κοινό του ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο και ότι μπαίνει στο νοσοκομείο για να ξεκινήσει χημειοθεραπείες.

Στο βίντεο μίλησε ανοιχτά στους followers του, λέγοντας ότι σύντομα πιθανότατα θα χάσει τα μαλλιά του λόγω της θεραπείας και ότι δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.

Παρά τις δυσκολίες που περιμένει, εμφανίστηκε αισιόδοξος και αποφασισμένος να παλέψει, τονίζοντας ότι πιστεύει πως θα τα καταφέρει χάρη στη δύναμη και τη στήριξη του κόσμου που τον ακολουθεί.

Μάλιστα, την επόμενη μέρα ανέβασε και story από το νοσοκομείο, κάνοντας το σήμα της νίκης, για να δείξει ότι παραμένει θετικός και δυνατός στη μάχη που δίνει.

Η ανακοίνωση του Γιάννη Αεράκη για τον καρκίνο

«Ακούστε λίγο, περνάω καρκίνο, το έχουμε καταλάβει αυτό, το ξέρετε. Δεν είμαι και πολύ χαρούμενος να σας πω την αλήθεια. Αύριο μπαίνω νοσοκομείο, ξεκινάμε χημειοθεραπείες αδέρφια, σύντομα θα με δείτε καραφλό», ανέφερε αρχικά στο βίντεο που δημοσίευσε.

«Επίσης, από αύριο ξεκινάω να μην είμαι και πολύ καλά. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό, ελπίζω να τα καταφέρουμε να είμαστε εδώ, να κάνουμε στριμάκια, μπορεί να μην τα καταφέρουμε. Πιστεύω έχουμε αρκετή δύναμη και στήριξη από όλα τα παιδιά εδώ μέσα. Το πιστεύω ότι το έχω, νομίζω θα τα καταφέρω και θα βγούμε δυνατοί από αυτή τη μάχη», συνέχισε.

«Δεν με νοιάζει, δεν το έχω πάρει πεσιμιστικά, δεν με έχει ρίξει. Υπάρχουν μέρες που είμαι στα πάνω μου, υπάρχουν μέρες που είμαι στα κάτω μου», κατέληξε.