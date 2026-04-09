Γιάννης Αεράκης: «Αυτές τις ημέρες περνούσα δύσκολα» - Το νέο μήνυμα του TikToker που πάσχει από καρκίνο

Ο TikToker Γιάννης Αεράκης, επέστρεψε με μια νέα ανάρτηση στα social και μοιράστηκε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο με τους ακόλουθούς του.

Ο γνωστός TikToker πριν λίγο καιρό, ανακοίνωσε πως έχει διαγνωστεί με καρκίνο και ότι αναμένεται να ξεκινήσει χημειοθεραπείες και στο νέο βίντεό του, τονίζει πόσο σημαντικό είναι να εκτιμούμε τα καθημερινά πράγματα που συχνά θεωρούμε δεδομένα.

Όπως εξηγεί, ο ίδιος μέσα από τις δυσκολίες συνειδητοποίησε την αξία των μικρών στιγμών και των σχέσεων, προτρέποντας τους ανθρώπους να χαμογελούν και να μην θεωρούν τίποτα δεδομένο.

Το μήνυμα του TikToker Γιάννη Αεράκη

«Ελπίζω να είστε όλοι σας καλά. Αυτές τις ημέρες περνούσα δύσκολα. Τώρα που ένιωσα κάπως καλύτερα, ήθελα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας», ανέφερε αρχικά.

«Σκεφτόμουν όσο περνούσα κάποιες δυσκολίες ότι τα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη αξία τελικά στη ζωή, είναι αυτά που πολλές φορές θεωρούμε ασήμαντα, και δε δίνουμε τόση σημασία. Από τον τρόπο που θα κοιμηθείς, μέχρι που θα ξυπνήσεις», συνέχισε.

«Από ένα μήνυμα μέχρι μια βόλτα. Από το τι θα φας. Όλα έχουν αξία. Τα άτομα που έχεις δίπλα σου. Πολλά πράγματα δεν τα εκτιμάμε μέχρι να τα χάσουμε και να μας τα φέρει η ζωή με έναν δύσκολο τρόπο που δεν το εύχομαι σε κανέναν. Αν έχετε την ευκαιρία να χαμογελάτε, να την αρπάζετε και να το κάνετε κάθε μέρα. Μην έχετε τίποτα δεδομένο», κατέληξε.