«Γι' αυτό ήρθαμε εδώ»: Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει τουρίστες στη Μεσσηνία

Η πρεμιέρα της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν έφερε ξανά στο προσκήνιο τα τοπία της Μεσσηνίας που πρωταγωνιστούν σε πλάνα της ταινίας.

Από τον Κόλπο του Ναυαρίνου μέχρι τη Μεθώνη και την παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, οι τοποθεσίες που πρωταγωνιστούν στη νέα κινηματογραφική παραγωγή προσελκύουν επισκέπτες που θέλουν να δουν από κοντά τα σημεία, στα οποία γυρίστηκαν σκηνές της ταινίας.

Τον Μάρτιο του 2025, η περιοχή της Μεσσηνίας μετατράπηκε σε σκηνικό για τις ανάγκες των γυρισμάτων της «Οδύσσειας».

Συνεργείο περίπου 350 ατόμων εγκαταστάθηκε γύρω από τον κόλπο του Ναυαρίνου, ενώ σκηνές της ταινίας γυρίστηκαν στο Σπήλαιο του Νέστορα για τη σκηνή του Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, με τον Κύκλωπα, στην παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, αλλά και στο κάστρο της Μεθώνης.

Οδύσσεια: Οι δηλώσεις τουριστών στη Μεσσηνία

Σήμερα, επισκέπτες από διάφορες χώρες φτάνουν στη Μεσσηνία για να γνωρίσουν από κοντά τα μέρη που επέλεξε ο Κρίστοφερ Νόλαν για την ταινία.

«Όταν ήμασταν μικροί και πηγαίναμε σχολείο, διδαχθήκαμε την ελληνική μυθολογία», λέει τουρίστρια στο ΕΡΤNews.

«Αυτός είναι ο λόγος που ήρθαμε εδώ και ήδη σχεδιάζουμε να δούμε την ταινία», δήλωσε μία άλλη τουρίστρια από την παραλία.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, δήλωσε:

«Η ταινία αυτή θα προβάλει την περιοχή μας και θα αναδείξει την ιστορία της, καθώς και τα μοναδικά κάστρα και το μοναδικό φυσικό τοπίο».

Με πληροφορίες από το ΕΡΤNews

