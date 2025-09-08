Γεωργιάδης για λάθος μετάγγιση αίματος: Αυτά μπορεί να συμβούν και στα καλύτερα νοσοκομεία

Θέση για το νέο περιστατικό λανθασμένης μετάγγισης αίματος, αυτή τη φορά σε 67χρονο ασθενή της Ευρωκλινικής Αθηνών, πήρε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο Χ.

«Εύχομαι περαστικά στον ασθενή που έλαβε την λάθος μετάγγιση αίματος σήμερα στην Ευρωκλινική. Όπως θυμάστε, όταν είχε συμβεί το παρόμοιο περιστατικό στο Τζάνειο, είχα πει ότι δεν πρέπει να καταδικάζουμε το ΕΣΥ για αυτό και ότι δυστυχώς αυτά είναι περιστατικά που μπορεί να συμβούν και στα καλύτερα νοσοκομεία», έγραψε ο υπουργός, προσθέτοντας πως τα σχετικά πρωτόκολλα έχουν ήδη αυστηροποιηθεί μετά το προηγούμενο συμβάν.

Παράλληλα, ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις συλληφθέντες –ο διευθυντής της κλινικής, η επόπτρια και μια νοσηλεύτρια– οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Σύμφωνα με τον διευθυντή, «δεν έχει χαθεί αίμα και δεν έχει γίνει λάθος μετάγγιση», ενώ την υπόθεση ερευνά η Ασφάλεια Αμπελοκήπων.

Με ανακοίνωσή της, η Ευρωκλινική διευκρίνισε ότι σε έκτακτη μετάγγιση «ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή», ωστόσο το περιστατικό έγινε αμέσως αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση. Η κλινική διαβεβαίωσε ότι ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του και υπογράμμισε πως «η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα».