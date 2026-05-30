Γέμισαν οι παραλίες της Αττικής από όσους έμειναν στην Αθήνα το τριήμερο

Με τον καιρό να θυμίζει πλέον καλοκαίρι και τη θερμοκρασία να κινείται σε υψηλά επίπεδα, οι παραλίες της Αττικής γέμισαν από νωρίς το Σάββατο 30 Μαΐου με λουόμενους που επέλεξαν να παραμείνουν στην πρωτεύουσα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Από τις οργανωμένες πλαζ μέχρι τις πιο απομακρυσμένες ακτές της Αττικής, χιλιάδες πολίτες εκμεταλλεύτηκαν τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα για τις πρώτες καλοκαιρινές βουτιές.

Την ίδια ώρα, η έξοδος των εκδρομέων από τα αστικά κέντρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Από εχθές, χιλιάδες ταξιδιώτες αναχώρησαν για νησιά και προορισμούς της περιφέρειας, με τα πλοία να αναχωρούν με πολύ υψηλές πληρότητες και τα ΚΤΕΛ να ενισχύουν τα δρομολόγιά τους προκειμένου να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση.

Γεμάτες με κόσμο οι παραλίες της Αττικής με το τοπίο να θυμίζει πλέον καλοκαίρι

Ωστόσο, για όσους παρέμειναν στην Αθήνα, οι παραλίες αποτέλεσαν την ιδανική εναλλακτική για μια μικρή απόδραση χωρίς να χρειαστεί να εγκαταλείψουν την πόλη. Οικογένειες με παιδιά, παρέες φίλων αλλά και ζευγάρια κατέκλυσαν τις ακτές της Αττικής, αναζητώντας λίγες ώρες ξεγνοιασιάς δίπλα στη θάλασσα.

Οι εικόνες από πολλές παραλίες θύμιζαν ήδη κορύφωση της θερινής περιόδου.

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi