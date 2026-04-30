Γαύδος: «Μου είπε "θα σας θάψω ένα μέτρο κάτω από τη γη"» - Στα άκρα η κόντρα δήμου και κατοίκων

Ένταση και επεισόδια σημειώνονται τις τελευταίες ημέρες στη Γαύδο, μετά την απόφαση της κατεδάφισης καλυβιών στην περιοχή Λαυρακά.

Η απόφαση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία δυνάμεων των ΜΑΤ στη Γαύδο, αλλά και τις σφοδρές αντιδράσεις των κατοίκων του ακριτικού νησιού.

Το ζήτημα συγκεκριμένα, έχει ανοίξει μια ευρύτερη αντιπαράθεση ανάμεσα στον δήμο και μέρος των κατοίκων που ζουν στις πρόχειρες αυτές κατασκευές στο νησί.

Η κατάσταση οξύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά από επεισόδιο που καταγγέλλεται ότι σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του αδελφού της δημάρχου Γαύδου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, έπειτα από μήνυση για επίθεση σε βάρος πολίτη.

Κάτοικοι υποστηρίζουν ότι οι παρεμβάσεις αυτές συνδέονται με σχέδιο αλλαγής του τρόπου ζωής και της δραστηριότητας στο νησί, κάνοντας λόγο για πιέσεις και πιθανή εκδίωξη ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στην περιοχή.

Γαύδος: «Με έβρισε, με απείλησε, με χτύπησε» καταγγέλλει κάτοικος για τον αδελφό της δημάρχου

Μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», για την κατάσταση που επικρατεί στη Γαύδο, ο κ. Παύλος περιέγραψε και την επίθεση του αδελφού της δημάρχου προς το πρόσωπό του.

«Την περασμένη Δευτέρα κατέβηκε η δήμαρχος μαζί με τον αδερφό της και κάποιους εργάτες. Ο κύριος αυτός, ο αδερφός της Δημάρχου δηλαδή, ήταν εξαρχής εριστικός και προκλητικός, με αποκορύφωμα κάποια στιγμή που κινήθηκε απειλητικά εναντίον μιας κοπέλας. Επιχείρησα να παρέμβω, του φώναξα «Τι κάνεις εκεί;». Στράφηκε εναντίον μου. Με έβρισε, με απείλησε, με χτύπησε. Δεν έχει κάποια θεσμική θέση ο συγκεκριμένος», ανέφερε αρχικά.

«Εγώ μένω εδώ και τον γνώρισα πρώτη φορά τη Δευτέρα. Δεν τον βλέπω καν στο νησί. Όταν αφού με χτύπησε του ζήτησα το λόγο απολύτως ειρωνικά. Και αυτός πήρε ένα μαδέρι με καρφιά από τα σπασμένα και μου είπε «Θα σας θάψω ένα μέτρο κάτω από τη γη». αυτό έγινε μετά το γκρέμισμα των καβατζών. Δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο ρόλος τους εκεί πέρα. Συγκεντρώνουν τα σπασμένα και πιθανώς να επιχειρήσουν να καταστραφεί και άλλες καβάτζες. Αυτό δεν μας είναι σαφές. Κατέθεσα μήνυση και συνελήφθη ο κύριος αυτός στη διαδικασία του αυτοφώρου. Έχει σχηματιστεί δικογραφία», συνέχισε.

«Επιχειρείται εδώ μία, βίαιη και απότομη αλλαγή στο κοινωνικό μοντέλο και το οικονομικό του νησιού, χωρίς καμία διαβούλευση να έχει προηγηθεί. Επιχειρείται μία εκδίωξη ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού του νησιού και του εργατικού δυναμικού, ακόμα μεγαλύτερου, γιατί οι άνθρωποι που ζουν εδώ είναι εν πολλοίς νέοι και ικανοί και συμμετέχουν πολύ ενεργά στη ζωή του νησιού με διάφορους ρόλους», συμπλήρωσε.

«Και πραγματικά απορούμε κι εμείς ποιο είναι το σχέδιο και πού πάει όλο αυτό. Δηλαδή είναι μία καταστροφική πολιτική που δεν μας έχει εξηγηθεί. Εμείς έχουμε άριστες σχέσεις με το Δασαρχείο. Οι άνθρωποι περνούν από εδώ συνέχεια. Είμαστε σε απόλυτη συνεννόηση. Εμείς έχουμε επιλέξει να ζούμε εδώ με πολύ ελάχιστο ενεργειακό αποτύπωμα. Είμαστε αυτοί που ενημερώνουμε αυτούς που επισκέπτονται το δάσος, τους τουρίστες για την προστασία του δάσους. Έχουμε πυροσβεστήρες παντού», κατέληξε.